Kovac bekent: "Martínez en Coman hadden niet echt kramp"

Niko Kovac geeft toe dat Bayern München dinsdagavond tijdrekte tegen Liverpool (0-0), in de achtste finale van de Champions League.

Javi Martínez en Kingsley Coman veinsden kramp te hebben, erkent Kovac in gesprek met Sky . Coman werd negen minuten voor tijd naar de kant gehaald; Martínez speelde de wedstrijd wel uit.



Bayern maakte in de tweede helft weinig aanstalten om kansen te creëren; de bezoekers waren tevreden met de tussenstand en stelden alles in het werk om Anfield met een gelijkspel te verlaten. "We weten allemaal hoe het gaat, als het einde van de wedstrijd nadert", geeft Kovac aan. "Je probeert wat tijd te rekken. Javi heeft een goede conditie, dus van kramp was geen sprake. Het was allemaal een beetje acteerwerk."



"Kingsley Coman kreeg ook opeens kramp, maar daar was niet echt sprake van. Je moet soms even het tempo uit de wedstrijd halen. Het zijn jongens die daar ervaring mee hebben", vervolgt de trainer zijn ontboezeming. Kovac zegt verder tevreden te zijn over het optreden van zijn verdedigers, die in het tweede bedrijf weinig kansen toestonden. "We stonden tactisch goed en de jongens hebben hun taken goed uitgevoerd."



"Iedereen stond voor elkaar klaar en we hadden een duidelijke structuur in ons spel. Het is moeilijk om tegen ons tot scoren te komen", concludeert Kovac. "De Bundesliga is belangrijk, maar veel spelers zien de Champions League als een grotere competitie en gooien er meer strijd in. Ik zie graag dat ze hetzelfde doen in de Bundesliga." Bayern hoopt op 13 maart een plek in de kwartfinale van de Champions League te veroveren.