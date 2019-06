Koulibaly: "Ik weet niet of ik volgend jaar nog steeds bij Napoli speel"

Kalidou Koulibaly weet nog niet of hij komend seizoen te bewonderen is in het shirt van SSC Napoli. Er is interesse uit de Premier League.

en zouden interesse hebben in de 28-jariger verdediger, die momenteel met Senegal actief is op de Afrika Cup. De twee clubs zouden ook strijden om de handtekening van 's Harry Maguire.

"Ik weet niet of ik volgend jaar nog steeds bij speel, maar ik denk van wel", vertelde Koulibaly in gesprek met Goal na de 2-0 overwinning van zijn land op Tanzania. "Maar ik moet de Afrika Cup spelen en daarna ga ik terug naar Napoli. Iedereen praat over mij, maar ik praat alleen over Senegal, want dat is mijn doel vandaag en ik wil iets groots bereiken met Senegal."

"Ik wil vandaag niet over mijn toekomst praten, ik praat liever over Senegal. Senegal heeft vandaag iets moois bereikt. Ik focus me voor tweehonderd procent op Senegal. Ik ben ontspannen. Ik wil me concentreren op de Afrika Cup en daarna keer ik terug naar Napoli en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Het belangrijkste is nu om te winnen met Senegal."