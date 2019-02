Koulibaly: "Ik ben blij dat veel teams me volgen"

SSC Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly is blij met de interesse in zijn persoon, maar lijkt de Italiaanse club niet te willen verlaten.

De Senegalees stapte in de zomer van 2014 over van KRC Genk naar Napoli en ontwikkelde zich in Napels tot een van de beste verdedigers actief in Europa. Manchester United is een van de clubs die interesse heeft in de 27-jarige centrale verdediger.

"Mijn toekomst? Ik weet niet of ik een van de sterkste verdedigers ben. Ik probeer altijd mijn best te doen", vertelt Koulibaly in gesprek met Rai Sports. "Sinds ik hier ben, probeer ik altijd met Napoli mee te groeien. Ik heb veel motivatie om door te gaan en ik wil dat blijven doen."

Terwijl de verdediger aangeeft dat hij gelukkig is bij Napoli, denkt hij wel na over zijn toekomst. "Ik ben blij dat veel teams me volgen, maar ik wil op het veld laten zien dat ik op het niveau van de beste zit en ik wil dat in de toekomst laten zien."

Koulibaly speelde dit seizoen tot dusver dertig wedstrijden voor Napoli, de nummer twee van de Serie A, en gaf daarin twee assists. In totaal speelde de 31-voudig international 194 wedstrijden voor i Partenopei.