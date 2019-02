Kostic passeert Willems als linksback: "Ik pas niet goed in dit systeem"

Jetro Willems heeft in januari een vertrek bij Eintracht Frankfurt overwogen.

De 24-jarige linksback is niet meer zeker van een vaste basisplaats bij de club uit de Bundesliga. Hij moet het dit seizoen vooral doen met invalbeurten. Vorig seizoen speelde Willems nog op zijn favoriete positie als linksback, maar deze voetbaljaargang moet hij vaak als middenvelder opdraven. "Hoe tevreden ik ben? Dat is een lastige vraag omdat ik niet veel speel", aldus Willems.

Willems maakte in de zomer van 2017 voor circa vijf miljoen euro de overstap van PSV naar Eintracht Frankfurt. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot 23 competitiewedstrijden, waarvan 19 als basisklant. Dit seizoen is het anders. "Natuurlijk waren er mogelijkheden om de club te verlaten. Maar de club wilde me niet kwijt en het was denk ik ook niet het juiste moment voor mij om te vertrekken", legt de back uit in een interview met FOX Sports . "Al met al ben ik ook tevreden met deze club, ik voel me hier gelukkig."



Waar trainer Adolf Hütter regelmatig voor Willems als middenvelder kiest, laat hij linksbuiten Filip Kostic tegenwoordig opdraven als linksback. Een nieuw systeem ligt ten grondslag aan deze opvallende wissel. "Ik vind dat Kostic het goed doet", aldus Willems. "De trainer heeft het systeem veranderd en ik pas niet goed in dit systeem. Ik heb de bal graag aan mijn voet en wil het spel maken. Kostic is een totaal andere speler dan ik. Hij wil graag meters maken en op die manier zijn waarde hebben voor het team. We zijn niet te vergelijken, maar hij doet het goed."



Ronald Koeman werd een jaar geleden aangesteld als bondscoach en sindsdien zat Willems niet meer bij het Nederlands elftal. "Terugkeren bij het Nederlands elftal is één van mijn doelstellingen. Misschien dat de bondscoach de wedstrijden van Eintracht Frankfurt niet echt volgt", denkt Willems. "Dit is geen club zoals Barcelona, Liverpool of PSV, waar de andere jongens spelen. Maar dat maakt niet uit, we zullen zien. Je kunt kwaliteit niet missen, zeg ik altijd maar."