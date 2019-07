'Kostas Lamprou negeert Sparta en gaat alsnog tekenen in de Eredivisie'

Vitesse is druk bezig om Kostas Lamprou in te lijven, zo meldt de Gelderlander.

De Griekse doelman moet als back-up gaan dienen van Remko Pasveer. De keeper ondergaat dinsdag de keuring bij de Arnhemse club. Het Brabants Dagblad meldde eerder dat Lamprou op weg was naar , maar deze krant meldt nu ook dat de doelman naar gaat.

Lamprou wordt dinsdag gepresenteerd bij Vitesse als hij 27-jarige sluitpost medische keuring doorstaat. De keeper komt transfervrij over van , waar hij over een aflopend contract beschikte. Lamprou was eerder actief voor en en was bij drie jaar lang de vaste doelman. Willem II en Lamprou bereikten daarna echter geen overeenstemming over een contractverlenging.



De voormalig jeugdinternational streek in 2017 neer bij Ajax, waar hij vooral veel in actie kwam voor Jong Ajax. Het afgelopen seizoen was Lamprou bij de hoofdmacht vooral tweede doelman, maar na een slechte wedstrijd tegen sc besloot Ajax Bruno Varela te huren. Bij Vitesse wordt Lamprou waarschijnlijk tweede doelman achter Pasveer.



Lamprou heeft ook om de tafel gezeten met Sparta. Roy Kortsmit heeft de club verlaten, waardoor de promovendus op zoek ging naar een nieuwe doelman. Lamprou en de club kwamen uiteindelijk echter niet tot een akkoord. Desalniettemin blijft een langer verblijf in de aanstaande voor Lamprou, aangezien Vitesse zijn nieuwe werkgever wordt.