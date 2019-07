'Koscielny vraagt Arsenal om terugkeer naar Frankrijk'

Laurent Koscielny kan terugkeren in Ligue 1. De Franse verdediger heeft Arsenal toestemming gevraagd om te vertrekken.

Dat meldt L'Équipe dinsdag. Koscielny staat bovenaan het verlanglijstje van , dat een vervanger zoekt voor Jules Koundé. Het 20-jarige talent is namelijk op weg naar . Naar verluidt is Koscielny enkele maanden geleden al door Bordeaux benaderd en heeft hij de club laten weten dat hij wel interesse heeft.



Koscielny hoopt dat hem transfervrij wil laten gaan. Zijn contract in het Emirates Stadium verloopt over een jaar en volgens Engelse media willen The Gunners daarom tien miljoen euro voor hem ontvangen. Vorige week werd de 33-jarige routinier nog gelinkt aan een overstap naar .



Laurent Koscielny begon zijn profcarrière in 2004 bij , in Ligue 2. Na drie jaar vertrok de verdediger naar Tours, waarmee hij in zijn eerste jaar van het derde niveau naar Ligue 2 promoveerde. In 2009 volgde eindelijk zijn debuut op het hoogste niveau toen de Fransman een kans kreeg bij Lorient.



Een jaar later kreeg de toen 24-jarige een mooie transfer naar de Premier League, waar landgenoot Arsène Wenger hem naar Arsenal haalde. In negen jaar speelde de 51-voudig international inmiddels 353 officiële wedstrijden voor The Gunners. Afgelopen jaargang maakte Koscielny een indrukwekkende comeback na een zware achillespeesblessure die hij opliep in mei 2018 en de ervaren mandekker kan voor de Engelsen nog steeds van toegevoegde waarde zijn.