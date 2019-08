Koscielny op weg naar Girondins de Bordeaux; Jenkinson ook richting Arsenal-uitgang

De Franse verdediger heeft geen geheim van zijn wens gemaakt om terug te keren naar zijn thuisland en een transfer naar de Ligue 1 nadert.

Laurent Koscielny is in Frankrijk om een medische keuring te ondergaan bij Girondins de . Een transfer voor vijf miljoen euro is bijna in kannen en kruiken, terwijl Carl Jenkinson ook op weg is naar de uitgang bij . Bronnen die betrokken zijn bij de transfer hebben bevestigd aan Goal dat de wens van ervaren centrale verdediger om terug te keren naar zijn geboorteland bijna is ingewilligd.

Koscielny, die nog een contract voor een jaar heeft in het Emirates Stadium, heeft aangedrongen op een transfer, ondanks de terughoudendheid van Arsenal om afscheid van hem te nemen. The Gunners hadden gehoopt de 33-jarige Fransman om te kunnen praten, waardoor hij zijn contract zou uitdienen en uit zou maken van de plannen van manager Unai Emery tijdens het seizoen 2019/20.

Met zijn vertrek zal de club een tekort hebben aan betrouwbare opties in het centrum van hun verdediging, waarbij er regelmatig is getwijfeld aan de betrouwbaarheid van Shkodran Mustafi. Koscielny is echter vastbesloten om na negen jaar in de Premier League terug te keren naar de en is nu bezig met de afronding van zijn transfer.

Arsenal heeft met tegenzin een akkoord bereikt met Bordeaux. De club zal echter een gevoel overhouden dat ze een behoorlijke transfersom ontvangen voor een speler die nog maar een contract voor een jaar heeft en de beste jaren gehad heeft.

The Gunners zijn ook in gesprek over een vertrek van Carl Jenkinson. De 27-jarige verdediger werd in 2011 overgenomen van Charlton Athletic en is een transferdoelwit geworden van Nottingham Forest. The Tricky Trees zijn op zoek naar een nieuwe rechtsback nadat Tendayi Darikwa een knieblessure heeft opgelopen.

Arsenal staat open voor het idee om afscheid te nemen van Jenkinson, die afgelopen vijf seizoenen slechts dertien wedstrijden voor de club heeft gespeeld. De Engelsman werd tweemaal uitgeleend aan en Birmingham City en kende het nodige blessureleed. Met een transfer zou een bedrag van ruim twee miljoen euro gemoeid zijn.

Als Arsenal van plan is om hun selectie te versterken na het vertrek van het tweetal, dan hebben ze tot donderdag 18.00 uur de tijd om de transfers af te ronden aangezien de zomerse Engelse transfermarkt dan sluit.