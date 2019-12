Koscielny legt uit: "Ik was niet gelukkig bij Arsenal"

Laurent Koscielny heeft tegenover Canal+ meer vertelt over zijn redenen om afgelopen zomer Arsenal na negen jaar te verlaten.

De aanvoerder van The Gunners vond het tijd voor een nieuwe uitdaging, die hij vond in . "Ik begrijp wel dat de fans niet verwachtten dat ik weg zou gaan", zegt Koscielny over zijn vertrek bij . "Niemand verwachtte dat. Maar ik was niet meer zo gelukkig bij Arsenal als op de eerste dag toen ik bij de club kwam."

Bovendien wilde de nu 34-jarige centrumverdediger terug naar Frankrijk vanwege zijn gezin. "We wilden teruggaan voor een nieuwe uitdaging." Inmiddels is Pierre-Emerick Aubameyang de nieuwe aanvoerder van de Londenaren, nadat Granit Xhaka de band in oktober moest inleveren. "Ik ben heel blij voor Aubameyang", aldus Koscielny.

"Ik wens Arsenal het allerbeste, al zitten ze nu in een lastige periode. Op zulke momenten zie je een team en een collectief dat wil vechten en terug wil komen." Koscielny laat verder weten dat hij na zijn actieve carrière best trainer wil worden. "Wat in elk geval zeker is, is dat ik geen analist word!"

Arsenal nam Laurent Koscielny in de zomer van 2010 over van Lorient. In negen jaar tijd speelde de Fransman 353 officiële wedstrijden voor de club. De stopper scoorde 27 keer, onder meer in de -finale van 2014. Hij won die trofee uiteindelijk drie keer.

Momenteel zijn de Londenaren bezig aan een reeks van negen wedstrijden op rij zonder overwinning. De ploeg van Freddie Ljungberg, die als interim-manager de ontslagen Unai Emery vervangt, staat slechts elfde in de Premier League. Maandagavond staat een uitduel bij op het programma.