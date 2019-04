Koscielny houdt vertrouwen: "Ik geloof in elke speler"

Arsenal is bezig aan een dramatische reeks in de Premier League, maar Laurent Koscielny blijft hopen op een plek bij de bovenste vier.

The Gunners gingen zondagmiddag met 3-0 onderuit bij en dat was al de vierde competitienederlaag in de laatste vijf duels. staat nu vijfde met één punt achterstand op , dat zondag later nog in actie komt tegen nummer zes . Als de Londenaren op Old Trafford winnen, kunnen Koscielny en consorten een plek in de top vier dus bijna vergeten.



"Dit was een hele slechte week voor ons, maar we moeten samen ervoor blijven gaan. Ik geloof in de kwaliteiten van iedere speler van onze selectie, want we hebben de laatste maanden goed gespeeld", reageerde de verdediger na het duel in Leicester. Eerder dit seizoen was Arsenal in alle competities 22 wedstrijden ongeslagen. "Iedereen heeft hiervoor gevochten. Het einde is in zicht en het mag niet zo zijn dat we het hele seizoen voor niks hebben geknokt."



Arsenal speelt in de Premier League alleen nog tegen Brighton (thuis) en (uit). "We hebben nog vijf wedstrijden te gaan en die zijn allemaal heel belangrijk voor onze toekomst", verwees Koscielny naar de -kraker tegen in de halve finales. De Londenaren spelen donderdag voor eigen publiek en een week later is de return in Spanje.



De 33-jarige Fransman probeert de moed er dus in te houden. "Vertrouwen is in het voetbal nog belangrijker dan kwaliteit. Het gaat om samenwerking. In je eentje bereik je niks, maar samen kunnen we onze doelstelling halen."