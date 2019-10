Koscielny geeft uitleg over vertrek bij Arsenal

Laurent Koscielny vertelt in een interview waarom hij afgelopen zomer na negen jaar afscheid nam van Arsenal.

De 34-jarige Fransman besloot terug te keren in , waar hij nu bij speelt. Koscielny, die in 2010 was overgekomen van Lorient, speelde bij The Gunners 353 officiële wedstrijden, waarvan 255 in de Premier League. Hij won met zijn club drie keer de en tweemaal de Community Shield.

"Een Premier League-seizoen is nogal lang. Er wordt in fysiek en mentaal opzicht veel van je geëist. Ik voelde dat ik niet meer 40 tot 50 wedstrijden per seizoen kon spelen en ik wilde mijn carrière niet eindigen met blessures. Ik ben daarom een niveau lager gaan spelen om meer plezier te krijgen", vertelt Koscielny in gesprek met L'Equipe.

De centrumverdediger dacht samen met zijn familie goed na over zijn beslissing. "We vonden dat het tijd was om terug te gaan naar Frankrijk. Ik heb alles laten meewegen; het voetbal, mijn fysieke gesteldheid, mijn vrouw, mijn kinderen en het dagelijks leven dat we zouden gaan krijgen."

Het vertrek van Koscielny ging niet zonder de nodige oproer. Hij weigerde in de voorbereiding met mee te gaan op tournee om een transfer te forceren. Bij Bordeaux werd hij vervolgens gepresenteerd met een filmpje op social media, waarin te zien is hoe Koscielny een Arsenal-shirt uittrekt om een shirt van Bordeaux te laten zien. Veel Gooners namen hem dat niet in dank af.

Ook clubicoon Ian Wright was 'not amused'. "Dit doet pijn. Je moet je schamen voor de manier waarop je na negen jaar bent vertrokken! Je hebt gekregen wat je wilde en nog probeer je te irriteren. Hopelijk is het je dat waard." De voormalige aanvoerder van Arsenal is zich echter van geen kwaad bewust.

"Ik ben altijd oprecht, respectvol en loyaal geweest. Ik heb altijd alles gegeven. Ik ben met opgeheven hoofd weggegaan, want iedereen bij de club respecteerde mijn beslissing", aldus de routinier.