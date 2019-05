Koscielny boos: "Zo'n land moet geen Europa League-finale krijgen"

Henrikh Mkhitaryan houdt de gemoederen in Engeland bezig. De Armeniër reist volgende week niet met Arsenal naar de Europa League-finale in Bakoe.

Mkhitaryan en zijn club hebben in overleg besloten dat de 30-jarige speler uit veiligheidsoverwegingen thuisblijft. Er zijn al enkele jaren politieke spanningen tussen Azerbeidzjan en Armenië en men wil daarom geen onnodige risico's nemen. Laurent Koscielny reageert verontwaardigd op het nieuws over zijn teamgenoot.



"Ik ben hier niet blij mee. De UEFA zou moeten weten welke politieke problemen ergens spelen. Als het ene land een probleem heeft met het andere, dan zou men geen finale aan dat land moeten geven", aldus de Fransman in gesprek met BBC Radio 5 Live. "Het is moeilijk voor ons, want we willen Micki er graag bij hebben. Hij is een belangrijke speler voor ons."



-manager Unai Emery suggereerde dat de keuze niet door de club, maar door Mkhitaryan zelf is gemaakt. Hij respecteert die beslissing. "Ik heb hem vanochtend gesproken en het is een heel persoonlijk issue. Ik kom zelf uit Baskenland en daar zijn ook politieke problemen. Ik kan zijn beslissing wel begrijpen en ik respecteer het."



Henrikh Mkhitaryan was bij The Gunners in de dit seizoen geen vaste basisspeler, maar hij kreeg na de poulefase wel in iedere wedstrijd speeltijd. In de tweede halve finale tegen (2-4 winst) mocht de Armeniër bijna een halfuur meedoen en leverde hij de assist voor het derde doelpunt van Pierre-Emerick Aubameyang.