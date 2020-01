Koploper Cambuur krijgt nieuwe tik; ophef in Breda na bal van tribune

SC Cambuur heeft vrijdagavond opnieuw een domper te verwerken gekregen.

Een week na de nederlaag tegen volgde op bezoek bij laagvlieger opnieuw een verliespartij voor de koploper van de .

en FC Volendam wisten hier door zelf te winnen optimaal van te profiteren, terwijl Jong maandag tegen de eerste plek over kan nemen.

Het meest opvallende moment van de avond vond echter plaats in het Rat Verlegh Stadion, waar een doelpunt van Jong in de wedstrijd tegen werd afgekeurd nadat er een bal van de tribune op het veld was gegooid.

TOP Oss - 3-2

Cambuur kwam vroeg in de wedstrijd al op voorsprong door toedoen van een eigen doelpunt van Henk Dijkhuizen, die de bal op ongelukkige wijze achter Ronald Koeman jr. werkte. TOP liet zich hier echter door uit het veld staan en via twee doelpunten in vier minuten pakte de thuisploeg de voorsprong.

Philippe Rommens nam vanaf de penaltystip de gelijkmaker voor zijn rekening, waarna Rick Stuy van den Herik de 2-1 binnen kopte. TOP dacht daarmee met een voorsprong aan de thee te kunnen, maar dik vijf minuten voor rust was het Robert Mühren die toch voor de 2-2 kon zorgen.

De thuisploeg, die als nummer achttien aan het duel was begonnen, weigerde zich echter gewonnen te geven en via een tweede goal van Stuy van den Herik kwam TOP met nog een halfuur te gaan opnieuw op voorsprong.

Cambuur probeerde daarna nog wel langszij te komen, maar moest zich na een rode kaart voor Delano Ladan wegens een forse charge toch gewonnen geven.



FC - De Graafschap 0-2

De Graafschap was in de eerste helft de bovenliggende partij en liet zich een aantal keer dreigend voor het doel van Joshua Smits zien. De Superboeren moesten echter tot vlak voor de rust wachten tot hun aanvallende intenties werden beloond.

Nadat Almere een lange aanval van de bezoekers niet af wist te slaan, was het Javier Vet die voor de openingstreffer kon tekenen. Via een schot op de paal vlak na rust van Ricardo Kip kwam Almere bijna weer op gelijke hoogte, maar uiteindelijk kon de thuisploeg de nederlaag toch niet afwenden.

Een uithaal van Ralf Seuntjens betekende met nog een kleine twintig minuten te gaan namelijk de beslissing. Nummer drie De Graafschap nadert Cambuur door deze overwinning tot op twee punten.



FC Volendam - Jong 4-2

Een fraaie goal van Francesco Antonucci van buiten de zestien leverde de thuisploeg binnen het kwartier al de voorsprong op en Volendam leek helemaal op rozen te zitten toen Maxime Soulas na een dik halfuur spelen met rood weg weggestuurd vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler.

De Eindhovense talenten herpakten zich echter met een man minder en via een uithaal van Richard Ledezma werd het vlak voor rust weer gelijk. De jonge Amerikaan tekende na de onderbreking ook voor zijn tweede treffer en bracht Volendam daarmee verder in de problemen.

De thuisploeg stelde via Gijs Smal echter alsnog orde op zaken en ging daarna op zoek naar de winnende goal.

Deze treffer leek er niet meer te gaan komen, maar een raket van Nick Doodeman en een goal van Martijn Kaars in de blessuretijd leverden Volendam toch nog de drie punten op. Ook Volendam heeft nu twee punten minder dan Cambuur.



NAC Breda - Jong AZ 3-1

Het meest opvallende moment van het duel vond al plaats met iets meer dan een kwartier op de klok. De bal belandde na een aanval over een aantal schijven voor de voeten van Félix Correia, die Nick Olij passeerde met een schuiver.

Doordat er vlak voor die uithaal echter een bal vanaf de tribune op het veld was gegooid, zag scheidsrechter Christiaan Bax zich genoodzaakt om, ondanks luide protesten van de Alkmaarse talenten, de goal te schrappen.

Een goede redding van doelman Jasper Schendelaar voorkwam vervolgens een doelpunt van Arno Verschueren, waardoor er niet meer gescoord werd in de eerste helft.

Verschueren had in de tweede helft meer geluk en in een tijdsbestek van negen minuten zorgde hij met een intikker en een knal in het dak van het doel voor een 2-0 voorsprong. Via een kopbal van Huseyin Dogan werd het vervolgens ook nog 3-0, voordat Joerie Church de eindstand op 3-1 bepaalde.



- 0-0

Na een openingsfase waarin de twee kemphanen elkaar aftastten, voerde NEC naarmate de eerste helft vorderde de druk wat op. Aardige mogelijkheden waren echter niet besteed aan Zian Flemming en Ole Romeny, voordat Anthony van den Hurk met een kopbal ook het eerste gevaar stichtte namens de thuisploeg.

Na de onderbreking was er opnieuw gevaar voor de bezoekers namens Romeny, die de bal echter net niet langs Nigel Bertrams wist te sturen. Ook Rens van Eijden testte de doelman nog met een goede poging, maar ook hier had de doelman een antwoord op.

In de slotfase was het schijnbaar alsnog raak via een schot van Flemming, dat via de onderkant van de lat de lijn gepasseerd leek te hebben. Arbiter Edwin van de Graaf wilde hier echter niets van weten en gaf de middenvelder uiteindelijk een gele kaart wegens aanmerkingen op de leiding.



- 3-3

Reda Kharchouch wist dit seizoen al veertien keer te scoren, maar in de openingsfase liet hij ondanks een goede kans na om Telstar op voorsprong te zetten.

Met een kwartier op de klok was het vervolgens toch raak voor de bezoekers door toedoen van Shayne Pattynama, die op fraaie wijze zijn eerste doelpunt in dienst van de Witte Leeuwen maakte.

De middenvelder nam een lange bal vanaf de rechterkant in een keer uit de lucht en volleerde knap over doelman Alessandro Damen heen. Excelsior toonde zich echter veerkrachtig na deze tegenslag en door twee doelpunten van Elías Már Ómarsson was het binnen twaalf minuten na de rust 2-1 voor de thuisploeg.

De doelpunten volgden elkaar in het kwartier erna snel op en met nog twintig minuten te gaan stond het na treffers van Kharchouch, Glynor Plet en Frank Korpershoek opeens 3-3. Stijn Meijder dacht Excelsior daarna in de slotfase nog de overwinning te bezorgen, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.



- 2-0

Jort van der Sande kreeg anderhalve minuut na het beginsignaal al een enorme kans om de derby open te breken toen hij alleen op doelman Stijn van Gassel af mocht.

Lees beneden verder

De aanvaller slaagde er echter niet in om de doelman te passeren en de thuisploeg moest zodoende nog even geduld hebben voordat het de openingstreffer op het scorebord kon zetten. Twintig minuten later volgde alsnog een doelpunt via Rigino Cicilia, die op aangeven van Kaj de Rooij op fraaie wijze af kon ronden.

Eindhoven bleef in het restant van de wedstrijd de gevaarlijkste partij en met een schot in de korte hoek zorgde Samy Bourard met nog 25 minuten te gaan voor de beslissing.

Het duel werd daarna nog geruime tijd stilgelegd omdat supporters elkaar op de tribune in de haren vlogen, maar na een kwartier durfde arbiter Edgar Bijl het weer aan om de wedstrijd te hervatten.