Koopmeiners reageert fel: "Dit hoort niet thuis op een voetbalveld"

Teun Koopmeiners is donderdagavond ontsnapt aan een blessure, zo beseft de middenvelder AZ zelf.

In de slotfase van de eerste helft tegen (0-3 zege) beging Steven Berghuis een onbesuisde charge van achteren op Koopmeiners. Het leverde een gele kaart op van arbiter Jochem Kamphuis; videoscheidsrechter Danny Makkelie greep niet in. Veel analisten vonden dat Berghuis een rode prent had verdiend.

Koopmeiners lijkt eveneens van oordeel dat Berghuis er genadig van af kwam. "Volgens mij was de bal al lang weg. Gelukkig kwam ik goed weg en kon ik daarna gewoon door, want hij raakte me wel", vertelt hij aan FOX Sports. "Ik heb de scheidsrechter erop aangesproken. Hij zei dat hij vond dat het geel was. Dan ga ik daar in dat geval vanuit. Maar ik denk niet dat dit op een voetbalveld thuishoort, laat dat duidelijk zijn."

speelde, afgezien van een korte fase waarin Feyenoord de kansen aaneenreeg, een sterke eerste helft. Het duurde echter lang voordat de bezoekers zichzelf beloonden met een doelpunt. Koopmeiners had desondanks niet het idee dat AZ het deksel nog op de neus zou krijgen, geeft hij aan. "Het klinkt misschien bruut en arrogant, maar nee. In de afgelopen periode hebben we in onze Europese wedstrijden en in de competitie laten zien dat we echt kunnen vechten als team."

"Natuurlijk hebben we wedstrijden gehad waarin we domineerden en het toch de andere kant op viel, maar je merkte wel dat niemand nu aan ons twijfelde. Als je wilt meedoen met de top drie, heb je zelfvertrouwen nodig en misschien wel wat arrogantie", aldus Koopmeiners.

AZ staat dankzij de 0-3 overwinning op de derde plaats in de , met een punt achterstand op en .