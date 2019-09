Koopje van de zomer? Fantastische Fekir toont weer waarom Liverpool hem wilde

De Franse spelmaker heeft een tumultueus jaar achter zich gelaten en laat nu zien waarom Jürgen Klopp hem vorig jaar wilde hebben.

Het had een van de toptransfers van 2018 moeten worden: Nabil Fekir die voor 60 miljoen euro zou overstappen van Lyon naar het van Klopp, die er een revolutie in gang zette.

De Franse international had al een persoonlijk akkoord, poseerde in het beroemde rode shirt en gaf zelfs een interview aan het tv-kanaal van de club.

Maar nog geen 24 uur nadat Fekir begon aan zijn werk voor zijn spelerspresentatie, werd de transfer afgeblazen met het verhaal dat de speler niet door de medische keuring was gekomen als gevolg van een knieblessure in 2015.

Iets meer dan twaalf maanden later speelt Fekir nu voor , de Spaanse nummer tien van vorig seizoen. Daar toont hij nu wekelijks waarom Klopp hem zo graag had willen hebben.

De 26-jarige aanvallende middenvelder werd door de Spanjaarden gekocht voor een som van 20 miljoen euro en gezien zijn huidige vorm is dat een schijntje in deze transfermarkt.

Fekir scoorde tweemaal in zijn eerste drie Spaanse competitiewedstrijden. Een was de winnende tegen en de andere was op Camp Nou, tegen .

Onderweg verrast hij keer op keer verdedigers en ook keepers is hij te slim af met zijn directe spel. Hij leidt het LaLiga-klassement als het aankomt op dribbels. Hij dolde al 13 keer een tegenstander, hetgeen meer is dan welke speler dan ook.

Ook staat hij in de top vijf als het gaat om schoten op doel. Met elf pogingen tussen de palen houdt hij vooralsnog gelijke tred met topspelers als Gareth Bale en Karim Benzema.

Natuurlijk is het geen verrassing dat Fekir zou excelleren op een hoger niveau dan de , want Klopp heeft een uitstekend gevoel voor welke spelers een stap hoger aan zouden kunnen.

Fekir debuteerde op 20-jarige leeftijd bij Lyon, werd al snel basisspeler en profiteerde volop van een goede samenwerking met Alexandre Lacazette, wat voor Fekir 13 goals en 12 assists opleverde in 2014/15.

Zijn veelbesproken knieblessure zette hem vrijwel het hele seizoen 2015/16 buitenspel en het duurde lang voor hij na zijn terugkeer weer de vorm terugvond waarmee hij de interesse van Liverpool wekte.

In 2017/18 kende hij echter een geweldige jaargang met 23 goals in alle competities en het waren the Reds die het verst wilden gaan om hem een kans te geven in een absolute competitie.

Waarom de deal uiteindelijk niet rond kwam, zullen we misschien wel nooit weten. Liverpool gaf nooit een publiekelijk statement en liet geruchten over een gefaalde medische keuring circuleren, al ontkent Fekir dit verhaal stellig.

De Fransman werd in een recent interview met L'Equipe gevraagd naar het voorval en reageerde als door een wesp gestoken. "De medische tests die ik op Clairefontaine (de trainingsbasis van het Franse elftal, red.) deed waren heel duidelijk. Mijn knie is perfect in orde en zo voel ik me ook."

"Er zijn helemaal geen problemen met mijn knie. Je wilt de waarheid weten? Zelfs ik weet het niet, dat beloof ik je. Ik deed mijn medische tests en toen besloot Liverpool om me niet te kopen. Ze wilden me doen geloven dat het mijn knie was omdat er een excuus moest worden gevonden."

Wat de waarheid ook is, Fekir verdient credits voor de manier waarop hij zijn carrière heeft opgepakt na die teleurstelling. Direct na de afgeketste transfer focuste hij zich op het Franse elftal, waar hij met vijf invalbeurten ook een bijdrage leverde aan de behaalde wereldtitel.

Andere Europese topteams lieten hem vermoedelijk links liggen door de geruchten over zijn medische tests en Fekir keerde terug naar Lyon om zijn gelijk te bewijzen in seizoen 2018/19.

Hij verrichtte geen wonderen, maar leverde toch 12 goals en 9 assists voor het team dat derde werd in Frankrijk en tot de achtste finales reikte in de .

Daarmee was het duidelijk dat Fekir toe was aan een nieuwe uitdaging voor het huidige seizoen en toenmalig Lyon-trainer Bruno Genesio beaamde dat bij RMC.

"Ik denk dat hij erg gefrustreerd was door het afketsen van zijn transfer naar Liverpool. Daarna ging hij naar het WK met wat pijntjes. Hij voelde zich niet goed genoeg voor een grote rol, wat hij daarvoor wel kon brengen."

"Toch had hij een bijdrage en nu is hij aan het einde van een cyclus gekomen. Ik denk dat hij een nieuwe uitdaging wil om zijn grenzen te verkennen. Iedereen heeft prikkels nodig in zijn carrière."

Dat Fekir uit de Ligue 1 vertrok was dus geen verrassing, maar het was wél een schok dat hij voor Betis koos, dat in haar eigen stad niet eens de grootste club is.

Lees beneden verder

Hij ging van Lyon - een club die vaak actief is in de Champions League - naar Betis, dat in haar hele bestaan slechts eenmaal actief was in het miljardenbal.

Desondanks heeft Fekir een mooie uitdaging bij Betis, waar hij Giovani Lo Celso moet vervangen, die naar verkaste na een seizoen met negen treffers en een rits aan assists.

Fekir omarmt die missie en geniet ongetwijfeld van het feit dat hij het ongelijk van Liverpool kan bewijzen. Hij is pas 26, dus is er nog genoeg tijd om naar de top te verhuizen. In het Benito Villamarin is hij in ieder geval op de juiste weg.