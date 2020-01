Konrad de la Fuente: Barcelona's toekomstige ster die La Masia de rug kan toekeren

De achttienjarige staat in de belangstelling van Duitse clubs nu zijn contract in Camp Nou aan het einde van het seizoen ten einde loopt.

Voor het grootste gedeelte van de afgelopen veertig jaar had met haar befaamde La Masia een van de beste jeugdopleidingen ter wereld.

De talentenfabriek produceerde in die tijd historisch goede spelers als Andrès Iniesta, Xavi, Pep Guardiola, Lionel Messi, Carles Puyol en Sergio Busquets.

Al die voetballegendes begonnen hun carrière op de Catalaanse velden om er talloze prijzen te winnen en een aantal van hen speelt er nog steeds.

Konrad de la Fuente is niet de eerste Amerikaanse belofte die er nu rondloopt, want die eer is voor Ben Lederman, die tot 2014 actief was in de jeugd van de club.

Lederman moest echter weg door de jeugdtransferban in 2014, dus kan De la Fuente wel de eerste Amerikaan worden die doorstoot tot het eerste elftal vanuit La Masia.

Het is echter maar zeer de vraag of het zo ver gaat komen, want de club is er allerminst zeker van de de getalenteerde tiener na de zomerstop nog in Spanje te bewonderen is.

De in Miami geboren De la Fuente verhuisde op tienjarige leeftijd naar Barcelona toen zijn vader een baan aannam op de ambassade van Haïti in Spanje.

Kort daarna werd de jonge Konrad ontdekt bij de lokale ploeg CF Damm. Daar maakte de aanvaller zo veel indruk dat hij gelijk een kans kreeg geboden bij Barcelona.

Die mogelijkheid krijgen maar weinig spelers, al droomt ieder jongetje er van. Bij La Masia kreeg De la Fuente een perfecte voetbalopleiding waar hij volop van genoot.

"Het was als een droom. Elk weekend kon ik naar mijn idool Ronaldinho kijken en dan droomde ik ervan hem ooit op te volgen. Van kinds af aan werk ik daar hard voor."

"Zodra we in deze stad kwamen wonen, wist ik dat er een kansje was dat ik gescout zou worden. Ze hebben overal scouts, dus ik moest gewoon opvallen en ben blij dat ik die kans kreeg", meldde hij in mei aan ESPN.

Hoewel hij dus grotendeels buiten de Verenigde Staten opgroeide, speelt hij zijn jeugdinterlands wel voor Team USA, waarmee hij zijn land vorig jaar vertegenwoordigde op het WK Onder-20.

De la Fuente was de enige zeventienjarige in de selectie van Tab Ramos en hij was in alle vijf de duels basisspeler tot de ploeg in de kwartfinale verloor van Ecuador.

"Konrad is bijzonder", aldus de voormalig USA Onder-18 coach Omid Namazi. In de zomer van 2019 omschreef hij het als volgt. "Hij is heel dynamisch met de bal, kan dribbelen en kansen voor zichzelf creëren."

"Toch is hij ook slim genoeg om een cruciale pass te geven op een ploeggenoot", concludeerde Namazi in gesprek met American Soccer Now.

"Ik stelde hem meestal als centrumspits op en daar was hij behoorlijk goed, maar ik denk dat hij het beste uit de voeten kan als vleugelaanvaller of als schaduwspits in een 4-4-2."

Sinds hij als twaalfjarige bij Barcelona terecht kwam, heeft de nu achttienjarige vleugelaanvaller zich gestaag opgewerkt richting de Onder-19, terwijl hij dit jaar ook al wat wedstrijden speelde voor Barcelona B.

Samen met hoofd jeugdopleidingen Patrick Kluivert is een plan voor hem opgesteld. Het doel is dat hij vast aansluit bij de B-poeg, op voorwaarde dat hij bijtekent. Dan kan hij zich klaarstomen voor de grote sprong naar de hoofdmacht van Quique Setien.