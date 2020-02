'Komst van Setién betekent weinig goeds voor fitheid van Messi'

Lionel Messi is al weken niet meer topfit, zo schrijft ESPN dinsdagmiddag.

Volgens de sportzender kampt de aanvaller van met een blessure aan het dijbeen. Mede door de dunne spoeling voorin, na het wegvallen van Luis Suárez en Ousmane Dembélé, kiest trainer Quique Setién ervoor om Messi toch op te stellen.

Barcelona maakt zich geen zorgen om mogelijke langetermijngevolgen, maar probeert volgens bronnen binnen de club wel voorzichtig om te springen met de blessure van de sterspeler.

Het is onduidelijk hoe lang Messi al met pijn speelt, maar ESPN spreekt van 'meerdere weken'. De trainerswissel in januari heeft wat betreft het herstel van Messi weinig goeds gebracht.

Trainingen onder Setién zouden intensiever zijn dan onder zijn voorganger Ernesto Valverde, wat geleid heeft tot een toegenomen vermoeidheid onder een aantal spelers.

Bij Messi zouden de intensieve trainingssessies de klachten aan het dijbeen hebben verergerd. Het is echter niet duidelijk of hij intern aan de bel heeft getrokken, of dat de Argentijn er zelf voor kiest om wedstrijden te blijven spelen.

Het gaat om een andere blessure dan de kwetsuur die Messi aan het begin van het seizoen zes weken aan de kant hield. Vanwege klachten aan zijn kuitbeen miste Messi toen vijf wedstrijden; hij maakte op 17 september voor het eerst zijn opwachting in de -wedstrijd tegen (0-0) in Duitsland.

Sindsdien heeft Messi in vrijwel iedere wedstrijd van Barcelona minuten gemaakt. Hij ontbrak alleen in de competitiewedstrijd tegen (0-2 zege) op 28 september en in de -wedstrijd tegen UD Ibiza (1-2 zege) van 22 januari, toen hij rust kreeg.

De blessure lijkt de sportieve prestaties van Messi niet in de weg te zitten. Zondag bereidde hij nog beide doelpunten van Ansu Fati voor in de thuiswedstrijd tegen Getafe (2-1). Met veertien doelpunten is hij dit seizoen de topscorer van LaLiga, terwijl hij met acht assists ook het grootste aantal doelpunten voorbereidde.

Deze week staan voor Barcelona uitwedstrijden tegen Athletic Club in de Copa del Rey (donderdag) en in LaLiga (zondag) op het programma.

Setién beschikt met Messi, Fati en Antoine Griezmann over slechts drie fitte aanvallers, waarbij de fitheid van eerstgenoemde dus te betwisten valt. Barcelona staat in LaLiga op de tweede plek en is verwikkeld in een titelstrijd met , dat drie punten voorsprong heeft.