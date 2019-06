'Komst van Leonardo kan toekomst van Matthijs de Ligt beïnvloeden'

Ofschoon het seizoen in clubverband én de interlandverplichtingen voorbij zijn, is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Matthijs de Ligt ligt.

Enkele media in Spanje, onder meer AS , verzekeren dinsdag dat de verdediger van naar verluidt niet overtuigd is van de aanbieding en de voorwaarden van . Paris Saint-Germain is derhalve nog steeds in beeld als mogelijke bestemming van de Oranje-international.

AS wijst erop dat de waarschijnlijke aanstelling van Leonardo als technisch directeur van Paris Saint-Germain mogelijk een grote rol gaat spelen in de toekomst van De Ligt. De Braziliaan, die in het Parc des Princes het takenpakket van Antero Henrique moet gaan overnemen, onderhoudt een meer dan uitstekende relatie met Mino Raiola, die de zakelijke belangen van de negentienjarige Nederlander behartigt.



Leonardo maakte enkele jaren geleden al onderdeel uit van het organigram van en was destijds degene die met Raiola onderhandelde over de komst van Zlatan Ibrahimovic en Maxwell naar Parijs. De relatie tussen de twee is sindsdien altijd uitstekend geweest. Catalaanse media zoals Esport3 en Catalunya Ràdio wijzen erop dat Ajax en Barcelona al een akkoord over een transfersom van minimaal 75 miljoen euro hebben, exclusief variabele bonussen, áls De Ligt naar het Camp Nou wil.



Esport3 en Catalunya Ràdio vragen zich ook openlijk af of De Ligt in de voetsporen van Frenkie de Jong zal treden en noemen PSG 'een serieus alternatief' voor de Oranje-international. ESPN meldde maandagmiddag, op basis van bronnen binnen de club, dat de kampioen van Spanje aankomende week opnieuw met Raiola om de tafel wil gaan zitten voor een final push .



De Ligt zelf liet onlangs weten nog altijd geen beslissing te hebben genomen over zijn toekomst. Een eventuele overstap naar kwam zondagavond weer ter sprake toen de verdediger na afloop van de verloren -finale tegen Portugal op het veld een onderonsje had met Cristiano Ronaldo. De sterspeler vroeg de jongeling toen om naar Turijn te komen: "Ik verstond hem eerst niet. Ik schrok er een beetje van, dus daarom lachte ik. Maar ik heb niets gezegd", deed hij uit de doeken tegenover de NOS .