Kompany ziet in Bernardo Silva de toekomstig captain van Manchester City

Vincent Kompany kan deze zomer vertrekken nu zijn contract afloopt en hij denkt dat de aanvoerdersband bij de 24-jarige Portugees in goede handen is.

Bernardo Silva is volgens de huidige aanvoerder 'vijftig procent clown', maar hij acht hem wel in staat om de volgende captain van te worden. Kompany heeft zijn contract nog altijd niet verlengd en zou in juni gratis de deur uit kunnen lopen nadat hij in zijn potentieel laatste thuiswedstrijd vorige week nog voor de cruciale winstpartij bezorgde tegen .

De 33-jarige verdediger schoot van grote afstand keihard raak en de 33-jarige gaat na de van aanstaande zaterdag in gesprek over zijn toekomst bij de club. Trainer Pep Guardiola heeft al gezegd dat hij de Belgisch international graag uitnodigt voor een biertje om te praten over vooruitzicht bij de club. Indien de twee besluiten dat een afscheid het beste is, zou Kompany graag zien dat Bernardo zijn aanvoerdersband overneemt. De 24-jarige bewees zichzelf dit seizoen als onmisbare speler en dat bevestigde ook zijn trainer door te stellen dat de Portugees bij alle teams ter wereld zou slagen.

Kompany is het daarmee eens en is ook vol lof over de vleugelaanvaller. "Ik zeg vaak tegen hem dat hij voor vijftig procent clown en voor vijftig procent leider is", aldus de verdediger in gesprek met het Franse radiostation RMC. "Als hij 25 procent clown en 75 procent leider kan zijn, wordt hij de nieuwe captain van dit team. Hij is zo sterk en om eerlijk te zijn is er niemand die die titel meer verdient dan hij."

City won zondag met 4-1 van Brighton en verzekerde zichzelf daarmee van de tweede titel op rij. Ook de werd al gewonnen en zaterdag neemt men het op tegen . Veel analisten noemen dit City het beste Premier League-team ooit en ze tippen de ploeg als topfavoriet voor de komende jaren. Voormalig City-middenvelder Paul Dickov is er bijvoorbeeld van overtuigd dat het jonge team van Guardiola nog veel meer gaat brengen nu spelers als Bernardo, Raheem Sterling, Aymeric Laporte en Gabriel Jesus hun topjaren naderen.