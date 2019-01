Kompany weerspreekt Klopp: "Ik had de bal en een beetje de man"

Vincent Kompany kreeg donderdag in het duel tussen Manchester City en Liverpool (2-1) voor rust een gele kaart voor een tackle op Mohamed Salah.

Liverpool-manager Jürgen Klopp liet na afloop weten dat hij van mening is dat de Belgische verdediger een rode kaart had moeten krijgen. Tegenover Sky Sports weerspreekt Kompany dat hij van het veld gestuurd had moeten worden. "Ik dacht dat het een geweldige tackle was, is dat niet zo?"

"Ik had de bal, een beetje de man, maar het was geen smerige tackle. Het was in ieder geval niet de bedoeling om hem te blesseren. Het was dit of hem richting het doel laten gaan. In mijn hoofd had ik vrij snel de beslissing genomen om een tackle in te zetten. Op het veld voelde het alsof ik de bal had", zegt de aanvoerder van Manchester City, dat Liverpool versloeg en het gat op de ranglijst zo verkleinde tot vier punten.



"Met een heel agressief en fysiek team hebben we hen afgetroefd. Het gaat allemaal om het resultaat, dat hebben we nu in handen", zo gaat de verdediger verder. "Ons spel was beter dan ik ooit hebt gezien. We hebben eerder gezegd dat de twaalfde man zo enorm belangrijk is. De invloed van de fans is onbeschrijflijk, dat heeft ons een beter team gemaakt. Als we met emotie spelen, zijn we een nog beter team."



"Na een aantal slechte resultaten hadden we de mogelijkheid om onze kwaliteiten te laten zien", vult Fernandinho aan op de officiële website van Manchester City. "We zijn terug, speelden een goede wedstrijd en dat is het belangrijkste. Je kan slecht spelen en drie punten pakken, maar goed spel is belangrijk. Het was een mooie wedstrijd, ook voor de fans. Dit soort wedstrijden zorgen voor spanning, je moet constant op je hoede zijn."