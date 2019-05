Kompany: "Al vijftien jaar hoor ik van middenvelders dat ik niet mag schieten"

Vincent Kompany groeide maandagavond uit tot matchwinner in het competitieduel tussen Manchester City en Leicester City.

Met nota bene zijn eerste Premier League-doelpunt ooit van buiten het strafschopgebied zette de verdediger twintig minuten voor tijd de enige treffer op het scorebord: 1-0. De goal, vanaf een meter of 25 in de rechterkruising, ging meteen viraal. De ploeg van Josep Guardiola is nog één duel verwijderd van de landstitel.



"Het was een klein beetje frustratie", erkende Kompany na het duel in het Etihad Stadium. "Iedereen zei 'niet schieten' en het was echt ergerlijk. Ik zei tegen mezelf: ik ben niet zo ver gekomen om van jonge spelers te moeten horen of ik wel of niet kan schieten. Zo schiet ik de ballen op de training ook in het doel en dat deed ik nu weer. Weet je? Het is grappig. Ik speel nu al vijftien jaar in de top. Al vijftien jaar hoor ik van middenvelders dat ik niet mag schieten, dat ik de bal breed moet leggen."



"Ik vertelde ze dat ik op een dag zou scoren van buiten het strafschopgebied en die dag is gekomen. Wat het verder was naast frustratie? Verlangen, vertrouwen", vervolgde de Belg. "Ik had dit seizoen nog niet gescoord, maar ik voel op belangrijke momenten altijd dat ik iets ga doen. Ik weet van tevoren niet of het een kopbal zal zijn of wat dan ook. Iets. Het is een belangrijk doelpunt. We hebben nog niks bereikt, maar het was een belangrijke goal tegen een zeer, zeer sterk team."



neemt door de overwinning de koppositie van de Premier League weer over van , dat één punt achter de lijstaanvoerder staat. De ploeg van Josep Guardiola heeft zondag bij voldoende aan een zege om de landstitel te prolongeren. Liverpool speelt in eigen huis tegen .