"Kom maar op" - Smalling kijkt uit naar CL-duel met Messi

Chris Smalling kan niet wachten om het woensdagavond in de Champions League op te nemen tegen de sterspeler van Barcelona.

De verdediger van geniet van het vooruitzicht om uit te mogen komen in de kwartfinale van het miljardenbal, waar de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or Lionel Messi zijn directe tegenstander zal zijn. De Argentijn kent weer een topseizoen met 43 goals in 40 wedstrijden en aan Smalling om te zorgen dat er voorlopig niet meer bijkomen.

Messi is met acht goals ook gedeeld topscorer in de en hij heeft het tot zijn missie gemaakt om Europees succes na te jagen. Voor het eerst sinds de gewonnen CL-finale van 2011 komt weer uit tegen Manchester United en dat zet Smalling voor een lastige keuze. De 31-jarige stond dit seizoen al tegenover Kylian Mbappé en Cristiano Ronaldo en nu wacht dus weer een zware test. Wat vindt hij daarvan?

"Ik denk dat het iets is om van te genieten", stelt de Engelsman. "Dit seizoen hebben we het geluk gehad om tegen zulke grote spelers te staan en het zijn uitdagingen die ik omarm en ik denk dat alle spelers van deze club dat doen. Ik zeg 'kom maar op'", aldus de verdediger tijdens de persconferentie.

United-trainer Ole Gunnar Solskjaer is ook vol lof over Messi en hij schaart zich achter de houding van zijn verdediger, al wijst hij ook op andere potentiële gevaren bij de Catalaanse grootmacht. "Wat voor plan kun je bedenken om een van de beste spelers ter wereld af te stoppen? Zoals Chris zegt kijken we ernaar uit en we genieten van de mogelijkheid om tegen de absolute top te kunnen spelen."

"Messi is een fantastische speler die de geschiedenis ingaat als een van de besten ooit. Ik moet zeggen dat het lastig wordt hem af te stoppen, maar het is nooit onmogelijk", aldus Solskjaer, die ook beducht is voor diens ploeggenoten. "Het is niet alsof het Messi tegen Manchester United is, hè. Suarez, Coutinho, Rakitci, Vidal... Er zijn zo veel topspelers dat we ons niet kunnen focussen op slechts een speler. We weten dat we hen alle elf aan moeten pakken."

Het treffen tussen United en Barcelona is een herhaling van de CL-finales van 2009 en 2011, waarin Barcelona beide keren aan het langste eind trok.