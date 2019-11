Kolasinac blikt terug: "Oké, nu ben ik aan de beurt dacht ik"

Sead Kolasinac voelt zich volledig op zijn gemak in Londen, ondanks dat hij in de zomer bijna slachtoffer werd van een gewapende overval.

Kolasinac, die samen was met zijn ploeggenoot bij Mesut Özil, werd door een gewapende overvaller benaderd met een mes, maar met een heldhaftig optreden voorkwam de Bosniër problemen voor het tweetal.

Een van de overvallers, Ashley Smith, is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De tweede man, Jordan Northover, heeft ook bekend schuldig te zijn aan een poging tot overval en wacht op zijn veroordeling.

Terugkijkend op de situatie stelt Kolasinac dat hij wil vergeten dat het ooit is gebeurd en hij streeft er naar om gewoon verder te gaan met zijn leven.

"Mesut had me bezocht. Ik ging naar buiten en stond naast zijn auto. Opeens stopt een scooterbestuurder naast ons", vertelt Kolasinac in gesprek met Goal en DAZN .

"Je denkt er niet over na, hoewel ik er heel veel verhalen over gehoord heb. Waarom zou het jou overkomen?"

"Plotseling staat de overvaller naast je en haalt een voorwerp uit zijn zak. Oké, nu ben ik aan de beurt dacht ik. Maar ik bleef rustig en probeerde terug te vechten."

"Het was absoluut een gevaarlijke situatie. We zijn blij dat ons niet is overkomen. Dat is het belangrijkste. En daarom moet het worden vergeten en het is voorbij."

Kolasinac en Özil ontbraken vanwege het voorval tijdens de seizoensstart van Arsenal, dat ook lange tijd waakte over de veiligheid van het tweetal. Ze werden ook voorzien van bewakers om ervoor te zorgen dat de twee zich veilig rond konden bewegen.

"Ja, dat was grappig", zegt hij over de beveiligingsmaatregelen. "Je gaat winkelen en iemand kijkt altijd mee. Maar dat werd uit voorzorg met de club besproken."

"Mijn vrouw was aan mijn zijde en mijn familie en ik waren niet bang. We verschuilen ons niet. We leven ons leven."

"Het was belangrijk voor me dat mijn familie daar was. Mijn vrouw, mijn vader, mijn honden. Maar ik hoefde er met niemand over te praten om me beter te voelen."

"Ik maak me geen zorgen meer. Ik heb nooit het idee gehad om Londen te verlaten. Mijn familie en ik zijn blij en we zijn blij dat alles weer normaal is."