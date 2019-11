Koevermans ontvouwt ambitieuze plannen bij presentatie Feyenoord

Mark Koevermans is definitief aangesteld als algemeen directeur van Feyenoord, zo hebben de Rotterdammers dinsdagochtend bekendgemaakt.

De 51-jarige bestuurder vulde deze functie de afgelopen maanden al in op interim-basis na het vertrek van Jan de Jong. De Rotterdammers zochten lang naar een opvolger van de vertrokken directeur en vingen bot bij -directeur Robert Eenhoorn.

Een vervanger werd niet gevonden, waarna heeft besloten om verder te gaan met Koevermans. De oud-tennisser was in De Kuip eerder werkzaam als commercieel directeur.

Zodoende zijn alle belangrijke bestuursfuncties weer bekleed bij Feyenoord. Eerder deze maand maakte de club bekend dat Frank Arnesen de nieuwe technisch directeur is. Hij volgt Martin van Geel op, die eerder dit jaar vertrok bij de Rotterdammers. Dinsdagochtend werden Koevermans en Arnesen gepresenteerd. Eerstgenoemde ging bij zijn presentatie in op de plannen voor de bouw van het nieuwe stadion.

"Ik zal beginnen met de olifant in deze kamer", opende Koevermans, doelend op het stadion-dossier. "Het is onze ambitie om eigenaar te worden van het stadion, of dat nou wel of niet samen gaat met de komst van een nieuw stadion. Of het nieuwe stadion er komt gaan we in de komende maanden beslissen. Het moet goed zijn voor Feyenoord, maar we hopen dat het stadion er komt. Er wordt momenteel hard gerekend en we zijn bezig met de financiering. We moeten 440 miljoen euro bij elkaar krijgen."

Koevermans gaf aan dat Feyenoord onder zijn leiding de komende jaren weer mee moet gaan doen om de prijzen. "Dat kan alleen door een financiële injectie. Dat staat los van het nieuwe stadion", aldus de nieuwe algemeen directeur, die met extra inkomsten weer mee wil gaan doen om de landstitel.

Lees beneden verder

"We verkennen diverse opties en kijken naar buitenlandse en binnenlandse investeerders. Daar zijn we druk mee bezig. We zijn niet van plan om Feyenoord te verkopen: Feyenoord blijft van Feyenoord. We willen op andere manieren financiële injecties krijgen om weer mee te doen om de titel."

Het derde en laatste belangrijke speerpunt dat Koevermans aansneed was de komst van een nieuwe trainer voor in het nieuwe seizoen. Dick Advocaat staat tot aan het einde van dit seizoen onder contract. "Het is ons doel om een nieuwe trainer voor Feyenoord voor komend seizoen te hebben", vertelde Koevermans, die ook nieuws had wat betreft Jong Feyenoord.

"We hebben de ambitie om toe te treden tot de voetbalpiramide, met als doel om met het beloftenelftal in de te komen. Er worden gesprekken gevoerd."