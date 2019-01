Koeman ziet uitblinker in Philips Stadion: "Eén zwaluw maakt geen zomer"

FC Groningen verloor zaterdag met 2-1 van PSV, maar Sergio Padt maakte wel een goede indruk.

De doelman verrichtte goede reddingen en noteerde bovendien meer balcontacten (67) en passes (52) dan iedere andere speler van De Trots van het Noorden .

Padt werd zodoende na Justin Bijlow (53 passes op 26 augustus) van Feyenoord de tweede keeper die zoveel passes verstuurde in een competitiewedstrijd dit seizoen. Ronald Koeman was in het Philips Stadion aanwezig en zou bij een volgende selectie aan de keeper kunnen denken. "De laatste keer dat we elkaar gesproken hebben was kort na het incident." Padt werd onlangs veroordeeld tot een taakstraf van vijftig uur voor mishandeling, bedreiging en belediging jegens een conducteur in een trein.



"Of ik er op dit moment wel of niet bij hoor, laat ik in het midden. Dat is aan anderen. Ik kan het alleen maar op het veld laten zien en ben blij met mijn goede wedstrijd tegen PSV", aldus de 28-jarige Padt in een interview met het Dagblad van het Noorden . "Ik zal van mijn kant alles doen om te bewijzen dat ik erbij hoor, maar één zwaluw maakt wat mij betreft nog geen zomer."



"Nu heeft iedereen het erover, maar over twee weken ziet de buitenwereld alleen maar een nederlaag staan en weet niemand meer dat ik een goede wedstrijd keepte. Ik blijf het van week tot week bekijken. Het komt zoals het komt", besluit Padt, die eerder onder de lat stond bij AA Gent, Ajax, Go Ahead Eagles, HFC Haarlem, SV Hoofddorp en RKSV Pancratius.