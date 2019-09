Koeman ziet De Ligt knoeien: "Daar had ik Bonucci neergezet"

Matthijs de Ligt beleefde zaterdagavond een ongelukkig basisdebuut in de Serie A tegen Napoli.

De verdediger van was in de achterhoede de vervanger van de geblesseerde Giorgio Chiellini en speelde een ongelukkige rol bij alle drie de tegendoelpunten. De Italiaanse kranten toonden geen genade en oordeelden hard. Bondscoach Ronald Koeman heeft echter geen enkele twijfel over de international. "Hier speelt hij gewoon rechts in de verdediging."

De Ligt vormde het hart van de verdediging samen met Leonardo Bonucci. Er leek geen vuiltje aan de lucht toen de ploeg van trainer Maurizio Sarri na ruim een uur spelen met 3-0 aan de leiding kwam. Het ging daarna volledig mis, met drie tegendoelpunten als gevolg. Uiteindelijk won de club uit Turijn met 4-3 door een eigen doelpunt van Kalidou Koulibaly diep in blessuretijd.

Koeman is niet geschrokken van het spel van De Ligt. "Wat is schrikken?", aldus Koeman. "Matthijs speelde de eerste wedstrijd voor Juve al niet. Hij had dit weekeinde een slecht moment bij de goal van Lozano. Hij oogde niet zoals we graag willen zien, dat klopt. Ik heb na de lunch al even met hem gezeten", vertelt de keuzeheer.

"We doen soms makkelijk over veranderingen. Ik kan de krantenknipsels laten zien van mijn debuut. 2-0 verloren met Barça en ze schreven 'wat hebben we nou toch gekocht'. Ik had hem zelf rechts in de as gezet en Bonucci links. Die heeft veel meer ervaring. Ik probeer al mijn spelers vertrouwen te geven. De situatie verandert niet. De Ligt speelt gewoon en rechts in het centrum. Het is duidelijk dat hij aanpassingsproblemen heeft. Dat kost tijd."



De selectie van het komt maandag bij elkaar in Zeist ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland. Oranje neemt het vrijdag 6 september in Hamburg op tegen de ploeg van bondscoach Joachim Löw. Drie dagen later, op maandag 9 september, staat het uitduel met Estland op het programma. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.