Koeman zet Eredivisie-sensatie in de wachtkamer: "Nog ietsje te vroeg"

Myron Boadu moet nog even geduld hebben om net als ploeggenoot Calvin Stengs te worden opgenomen in de voorselectie van Oranje.

Bondscoach Ronald Koeman benadrukt echter wel dat de getalenteerde aanvaller van op de voet wordt gevolgd en in de toekomst zeker een uitnodiging kan verwachten.

"Boadu is een geweldige spits, maar het is nog ietsje te vroeg denk ik", laat Koeman zondagochtend weten in Goedemorgen van FOX Sports . De Oranje-bondscoach is evenwel onder de indruk van de kwaliteiten van Boadu.

"Dat worden wel geweldige spelers. Je ziet nu al wat hij op deze leeftijd (achttien jaar, red.) brengt. De snelheid, de drang naar de goal, de afwerking. Tegen had hij nog twee goals meer moeten maken." AZ won vorige week met 0-4 van PSV, met de helft van de productie op naam van Boadu.

"Maar wat hij nu al laat zien op zijn leeftijd, dat is veelbelovend", aldus Koeman, die Boadu zaterdag ook tegen (3-0 zege AZ) zag scoren. "Goeie eerste aanname, hé. Dat is zó belangrijk voor aanvallers. Als de eerste aanname goed is, heb je tijd en overzicht." Boadu staat met zeven doelpunten op de derde plaats van de topscorerslijst in de Eredivisie. Alleen Donyell Malen (tien) en Quincy Promes (acht) scoorden nog vaker.

Koeman ziet dat Boadu gedijt in het vlotte aanvalsspel dat AZ tracht te spelen. "Het is heel duidelijk de manier van spelen, met de spelers die ze bij AZ hebben. Het is altijd op basis van voetbal, goed positiespel en er zit een duidelijke lijn van voetballen in. Dat is heel mooi om te zien." AZ bezet de tweede plaats, met zes punten achterstand op koploper .