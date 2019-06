Koeman: "Ze horen er misschien in, maar je kunt er geen dertien opstellen"

Ronald Koeman wisselde donderdagavond succesvol in het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Engeland.

De bondscoach bracht in de tweede helft bij een 0-1 achterstand Donny van de Beek en Quincy Promes binnen de lijnen en zag uiteindelijk hoe het duo doorslaggevend was in het realiseren van een comeback (3-1). Van de Beek voegde power toe aan het spel van Oranje, terwijl Promes de 3-1 maakte en ook nog betrokken was bij de 2-1 (een eigen doelpunt van Kyle Walker).

"De wissels brachten wat je hoopt dat ze brengen. Quincy en Donny horen misschien ook in dit team, maar je kunt er helaas geen dertien opstellen", vertelt Koeman na afloop voor de camera van FOX Sports . Promes kwam halverwege de tweede helft als vervanger van Ryan Babel binnen de lijnen, terwijl Van de Beek ongeveer gelijktijdig Marten de Roon afloste op het middenveld.



"Over de gehele wedstrijd waren we de betere ploeg en speelden we beter voetbal, maar in de laatste fase waren we slordig en niet goed", analyseert Koeman het spel van Oranje. "Soms zochten we te snel naar de zijkanten waardoor hun backs het goed konden belopen. Soms kwamen we in een twee-tegen-één-situatie. Dat moet dan een vrije schietkans worden. Of je die dan maakt, is weer een ander verhaal. Het was gewoon slordig."



Koeman benadrukt dat het spelen van de -finale, zondagavond tegen gastland Portugal, een volgende stap is in de ontwikkeling van zijn ploeg. "Je moet finales spelen, halve finales spelen. Dat is geweldig voor de ontwikkeling van de spelers. In dat opzicht was Engeland verder, want zij speelden vorig jaar de halve finale van het WK. Je hebt dat soort wedstrijden nodig om te weten wat er wordt gevraagd."