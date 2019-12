"Koeman zag rol in kantlijn, maar hij kan weleens nieuwe aanvalsleider worden"

Bondscoach Ronald Koeman kreeg zondag een flinke domper te verwerken toen duidelijk werd dat Memphis Depay een zware knieblessure heeft opgelopen.

Het seizoen van de aanvaller van zit erop en het is nog maar zeer de vraag of Depay het EK van aankomende zomer zal gaan halen.

Zijn eerste vervanger lijkt op dit moment Donyell Malen, maar ook omtrent de spits van heerst onduidelijkheid. De jonge aanvaller viel zondag in de kraker tegen eveneens uit met wat weleens een flinke knieblessure kan zijn en maandag wordt meer duidelijkheid verwacht.

Valentijn Driessen ziet daarom een derde optie voor de punt van de aanval van het : "Intussen drukt Myron Boadu z'n neus tegen het venster en maakte hij inmiddels z'n debuut bij het Nederlands elftal", schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

"Aanvankelijk zag Koeman voor hem een rol in de kantlijn tijdens het EK, maar getuige de rampspoed met Depay en Malen kan Boadu, die de topper tegen in het voordeel van besliste, weleens de nieuwe aanvalsleider van Oranje worden."

Driessen concludeert echter ook dat Ajax, PSV en Feyenoord dit seizoen hebben laten zien dat het ontbreken van vaste waardes in de aanval punten kost: "Projecteer je dat op het Nederlands elftal dan moet de favorietenrol op EURO 2020 sterk afgezwakt worden."

Het uitvallen van Depay was zondagavond ook onderwerp van gesprek bij Studio Voetbal en Theo Janssen gaat er niet van uit dat de sterspeler aankomende zomer van de partij zal zijn.

"Het EK halen is kansloos", is de oud-middenvelder, die zelf ook met een dergelijke blessure te maken heeft gehad, duidelijk. "Tegenwoordig kijken ze eerder naar een jaar herstel dan zes maanden."

"De eerste wedstrijd is over precies zes maanden min een dag? Dat is veel te vroeg." Voor Janssen komt het uitvallen van Depay dan ook als een flinke domper: "Als we nu het EK nog winnen, dan zou dat echt een wonder zijn."