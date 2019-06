Koeman wil Klaassen geen Everton-flop noemen

Ronald Koeman vindt het jammer dat Davy Klaassen het niet heeft gered bij Everton. De middenvelder speelt inmiddels bij Werder Bremen.

Koeman was manager van toen Klaassen in de zomer van 2017 voor 27 miljoen euro de overstap maakte van naar The Toffees. De huidige Oranje-bondscoach gaf de middenvelder regelmatig speeltijd, maar zijn rol veranderde na het ontslag van Koeman in oktober van dat jaar. Klaassen zat zelfs vaak op de tribune in plaats van de reservebank.



"Het was lastig voor hem bij Everton", erkent Koeman in gesprek met de Echo. "Spelers hebben vaak wel een jaar nodig om zich aan te passen aan de Premier League. Na een maand of twee kun je nog niet zeggen dat een speler niet goed genoeg is. In de Premier League is alles anders: de intensiteit, de beslissingen van de scheidsrechters..."



"De Premier League maakt volgend jaar gebruik van de VAR. Pfoe! Dat zal lastig worden voor de scheidsrechters", verwacht Koeman. "Normaal gesproken kun je alles door laten gaan, maar dat gaat veranderen met de VAR. Spelers hebben tijd nodig."



Klaassen heeft bij zijn loopbaan weer nieuw leven ingeblazen. Onlangs zocht Koeman hem op tijdens een duel met . "Hij speelt in een iets andere rol op het middenveld, in een driehoek aan de linkerkant. Ik heb hem verteld dat ik blij ben dat hij in een goede competitie speelt. Maar als je hem vergelijkt met Gini Wijnaldum of Donny van de Beek, moet ik beslissingen nemen."