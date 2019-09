Koeman wijzigt Oranje op drie plekken tegen Estland

Ronald Koeman voert drie wijzigingen door in de basiself van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Estland.

Donyell Malen, Davy Pröpper en Joël Veltman hebben een basisplaats hetgeen ten koste gaat van Quincy Promes, Marten de Roon en Denzel Dumfries. Verder kiest de bondscoach voor dezelfde namen als afgelopen vrijdag tegen Duitsland (2-4 zege), aldus het medium.

Op de persconferentie van zondag hintte Koeman al naar wijzigingen. "We moeten even goed kijken wie we kunnen gebruiken om Estland te bespelen. Misschien moeten we ook wat frisheid in de ploeg brengen. Maandagochtend trainen we nog even. Daarna beslis ik", zo werd de bondscoach geciteerd door onder meer het ANP.

Lees beneden verder

Koeman kiest er nu dus voor om zijn elftal op drie plaatsen te wijzigen. Dumfries wordt op de rechtsbackpositie vervangen door Veltman, de basisplaats van Pröpper op het middenveld gaat ten koste van De Roon en Malen speelt voorin in plaats van Promes.

Overigens vervulde Promes afgelopen vrijdag tegen Duitsland vooral een verdedigende rol. Van Estland wordt verwacht dat zij zich ook voor eigen publiek in zullen graven en hopen op een succesvolle counter.

Opstelling : Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, F. de Jong, Pröpper; Malen, Depay, Babel.