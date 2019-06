'Koeman wijzigt opstelling Oranje op één positie tegen Portugal'

Bondscoach Ronald Koeman houdt zijn basiselftal voor de finale van de Nations League tegen Portugal volgens het Algemeen Dagblad grotendeels intact.

Ten opzichte van het duel met Engeland zal de keuzeheer slechts een wijziging doorvoeren, zo verwacht de krant. Donny van de Beek en Davy Pröpper lijken ondanks hun goede invalbeurten opnieuw plaats te nemen op de bank.