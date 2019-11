Koeman wekt verbazing met Oranje-selectie: "Zijn statistieken liegen niet"

Bij AZ is met verbazing gereageerd op de afwezigheid van Marco Bizot in de selectie van het Nederlands elftal.

Bondscoach Ronald Koeman nam de doelman van de Alkmaarders nog wel op in zijn voorselectie, maar maakte vrijdag bekend dat hij voor Jasper Cillessen, Jeroen Zoet en Kenneth Vermeer kiest. Na de uitnodiging van Myron Boadu en Calvin Stengs is de afwezigheid van Bizot in de Oranje-selectie een smetje op een succesvolle week van .

Bizot hoorde vrijdag dat hij net als Hans Hateboer en Tonny Vilhena tot de afvallers behoorde. "Dat verbaasde mij", reageert technisch directeur Max Huiberts in gesprek met De Telegraaf. Hij wijst naar de uitstekende cijfers van de sluitpost. "Ik bedoel: de statistieken van Marco liegen niet. In de afgelopen 22 officiële duels heeft hij 14 keer de nul gehouden."

Huiberts vindt het onbegrijpelijk dat Koeman de voorkeur geeft aan Vermeer en Zoet. "We zijn superblij met de selecties van Myron en Calvin en al die anderen, laat dat voorop staan. Maar het passeren van Marco begrijp ik niet", aldus Huiberts. "Ik had het er net aan de telefoon nog met Arne (Slot, red.) over. Die was net zo stomverbaasd als ik. Volgens Arne is Marco één van de redenen waarom wij het in Europa en de zo goed doen."

Koeman kwam na afmeldingen van Steven Bergwijn en Donyell Malen uit bij Boadu, die zich voor het eerst mag melden bij hte . Volgens Huiberts is het geen probleem dat Boadu pas achttien jaar oud is. "Nee. Myron is achttien. Klopt. Maar ik zeg: goed genoeg is oud genoeg."

" 'er Mohamed Ihattaren, toch ook nadrukkelijk in beeld bij Oranje, is nota bene pas zeventien jaar. En ik heb de net negentienjarige Ajacied Sergiño Dest ook een tijdlang voorbij zien komen."