Koeman 'verrast' door rol Matthijs de Ligt: "Dit moet niet te lang duren"

Ronald Koeman maakt zich vooralsnog geen zorgen over Matthijs de Ligt.

De verdediger kwam zaterdag niet in actie voor tegen (0-1 winst), terwijl menigeen had gedacht dat de ex-Ajacied wel minuten zou maken. De bondscoach van het laat bij Studio Voetbal van de NOS weten dat hij ook hoopte op een basisplek voor de stopper.

"Aan de ene kant ben ik wel verrast. Je gaat er vanuit dat hij gaat spelen. Hij maakt een transfer voor heel veel geld. Maar als je Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci hebt, dan kan het zo zijn dat de trainer andere keuzes maakt. Ik heb Matthijs twee weken geleden nog gesproken. Hij gaf zelf ook aan dat hij zich toch moet aanpassen in de manier van spelen en verdedigen."

"Wat hij gewend was bij , was nu iets anders. Het heeft tijd nodig, maar dit moet niet te lang duren", aldus Koeman, die stelt dat het spel in Italië anders is dan in Nederland.

"Juventus, Italiaans voetbal, dan gaat het om verdedigen, de nul houden. En veel minder, wat wij (Nederlanders, red.) willen, over opbouwen. Dan is zo'n keuze iets anders."

Arno Vermeulen vindt dat men nog niet moet panikeren. "Het is prematuur. Het is maar één wedstrijd. Het is wel paniek voor heel weinig", aldus de tv-commentator. Koeman wacht ook af of De Ligt vaker gaat spelen. "Ik maak me nu nog geen zorgen, maar als dit ook in oktober het geval is, dan kijk ik ook naar het feit dat hij geen wedstrijdritme heeft", aldus de bondscoach.