Koeman verkiest De Jong boven Weghorst: "Geen moeilijke keuze"

Ronald Koeman heeft niet lang hoeven nadenken over de keuze om Wout Weghorst te laten afvallen bij het Nederlands elftal.

De bondscoach van Oranje verkoos -aanvaller Luuk de Jong boven de spits van , die een succesvol debuutseizoen in de kende. "Dat was geen moeilijke keuze", vertelt Koeman op de persconferentie.



Koeman geeft vertrouwen aan de spelers die verantwoordelijk waren voor kwalificatie voor de . "Je moet meewegen dat we in de Nations League met een vaste groep hebben gewerkt die deze halve finale verdient", zegt de oefenmeester. "Er zijn altijd discussiepunten, dat hou je toch en dat moet ook. Ik kan meerdere spelers oproepen en ze zullen aan mij moeten laten zien waarom ze erbij horen." Nederland speelt op 6 juni de halve finale van de Nations League tegen Engeland.



Voor Weghorst lonkt een oproep voor Oranje in de toekomst wel. "Verdedigend en op het middenveld hebben we ruimschoots keuzes. In de toekomst kies ik misschien voor een verdedigende middenvelder minder, om in de voorhoede wat meer keuzes te hebben, dat zou kunnen", aldus Koeman, die ook gevraagd werd naar andere opties. "Davy Klaassen, die hebben we ook bekeken. Net als Justin Kluivert, maar die heeft te weinig gespeeld bij . En Calvin Stengs, maar ik vind dat hij er nog niet aan toe is."