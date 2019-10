Koeman spreekt over 'verandering': "Frenkie weet inmiddels ook wat het is"

Bondscoach Ronald Koeman moet zijn ploeg in korte tijd klaarstomen voor de EK-kwalificatiewedstrijd van donderdagavond tegen Noord-Ierland.

De Oranje-internationals kwamen immers pas maandag bij elkaar in Zeist en een paar van hen speelden zondag nog een wedstrijd. "Je kunt niet alles doen, eerlijk gezegd. Dat heeft te maken met het programma van de spelers", zo laat Koeman weten op de persconferentie in aanloop naar het duel in De Kuip.

"Dat moet je heel individueel benaderen, want er zijn jongens die wel of niet gespeeld hebben. Op zaterdag of zondagavond gespeeld hebben", stelt Koeman, die weet dat er voor enkele internationals op dat vlak behoorlijk wat veranderd is. "Frenkie (de Jong, red.) weet inmiddels ook wat het is als hij niet vanuit Amsterdam naar Zeist rijdt. Het is totaal anders, maar daar denken ze niet over na. Pas als ze het moeten doen, beseffen ze het."

"Ze kunnen niet rustig het autootje pakken om maandagochtend naar Zeist te rijden. Op zondagavond slapen ze pas om twee uur en om zeven uur vliegen ze naar Nederland. Dat is anders en daar word je een grote kerel van", zo gaat de keuzeheer verder.

Michael O'Neill, bondscoach van Noord-Ierland, stelde dat de druk in aanloop naar het treffen bij Oranje ligt. "Er is altijd druk bij Nederland, want we vinden dat altijd overal bij moeten zijn. Ik denk dat deze groep heel hongerig is, omdat niet veel spelers grote toernooien hebben gespeeld. Ze willen er graag bij zijn."

"We beseffen dat het er nu in de wedstrijden tegen Noord-Ierland om gaat. De spelers zijn dat gewend, ze spelen bij grote clubs wedstrijden die ze moeten winnen", aldus Koeman, die uitlegt welke overwegingen hij maakt bij het samenstellen van zijn basiself. "Er is altijd een moment van keuzes maken en we weten allemaal over welke posities we dan hebben. Ik wil graag altijd een verbetering in ideeën vanaf de bank hebben. Als ik Luuk (de Jong, red.) vanaf het begin breng, wat doe ik dan als er wat nodig is? Zijn positie is het makkelijkst om zoiets uit te leggen."