Koeman sprak De Ligt over transferplannen: "Matthijs is heel slim"

Matthijs de Ligt wordt in de media vrijwel dagelijks in verband gebracht met de grootste clubs uit Europa.

De -aanvoerder is gewild en lijkt zijn huidige werkgever in de komende transferperiode in te gaan ruilen voor een buitenlandse topclub. Bondscoach Ronald Koeman heeft vorige week met De Ligt om de tafel gezeten om te praten over zijn toekomst.

Wat Koeman en De Ligt precies hebben besproken, wilde de bondscoach niet naar buiten brengen. "Het belangrijkste is: blijf spelen, blijf minuten maken om je te ontwikkelen", aldus Koeman woensdag op een persconferentie. "En de manier van voetballen die de club hanteert. Hij, zijn familie en zijn zaakwaarnemer zullen helpen om de beste keuze te maken."



De Ligt heeft zich het afgelopen seizoen stormachtig ontwikkeld. Koeman merkt op dat de mandekker nog altijd slechts negentien jaar oud is. "Maar hij oogt alsof hij de ervaring heeft van een 25-jarige. Ajax boekte succes in de tegen grote clubs. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van spelers. Matthijs is heel slim, doet extra werk en kan nog beter worden. Hij zal de komende jaren beter worden. Laten we hopen dat hij voor een grote club kiest."



De Ligt werd onlangs ook in verband gebracht met , de club waar Virgil van Dijk speelt. Of de Oranje-captain vindt dat De Ligt naar the Redsmoet gaan? "Ik vind Matthijs een fantastische speler, ik weet zeker dat hij de juiste keus zal maken", aldus Van Dijk, die door velen wordt gezien als een van de beste verdedigers ter wereld. Hij werd in de media onlangs vergeleken met Paolo Maldini. "Ik werk altijd hard en blijf bescheiden, maar reken mezelf niet tot die categorie spelers. Ik voel me goed en tot nu toe is dit jaar goed verlopen, maar het is slechts een begin. Ik wil zo door blijven gaan en meer prijzen winnen met Liverpool en Oranje."