Koeman reageert gevat: "Dat maken we op tijd bekend, ook aan hem"

Ronald Koeman weet nog niet of Jeroen Zoet de tweede doelman van Oranje blijft.

De keeper van werd afgelopen weekend door trainer Mark van Bommel gepasseerd bij het verloren duel met (2-1). Koeman maakte vrijdag zijn definitieve selectie van Oranje bekend en hij wist toen al dat Zoet zondag niet zou gaan spelen tegen de Tilburgers.

Koeman geeft dinsdagmiddag op de persconferentie aan geen spijt te hebben van de keuze voor Zoet bij Oranje. "Ik wist vrijdagmiddag dat hij niet zou gaan spelen, maar als ik dat donderdagavond had gehoord, had ik hem ook geselecteerd", zegt Koeman stellig. De bondscoach wilde niet aangeven of Zoet nog steeds de tweede doelman van het is.

"Dat gaan we deze week rustig bekijken. Dat maken we op tijd bekend. Ook aan hem", zo grapt Koeman. De trainer doelt op het feit dat Zoet niet tijdig werd geïnformeerd dat hij derde doelman zou zijn in Tilburg. Pas vlak voor de aftrap tegen Willem II werd de doelman verteld dat hij derde keeper was, achter Lars Unnerstall en Robbin Ruiter. Koeman wil weinig kwijt over het voorval.

"Er is al veel over gezegd, ook door de trainer (Van Bommel, red.) en door PSV. Het is natuurlijk niet goed verlopen, maar daar laat ik het verder bij. Je probeert dit als trainer wel altijd te voorkomen."

Maandagochtend heeft Van Bommel op de site van PSV laten weten dat men excuses heeft aangeboden aan Zoet voor de wijze van communiceren.