Koeman licht mutatie in basiself toe: "Het komt tactisch beter uit"

Steven Bergwijn moet zondagavond tijdens het tweede EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Duitsland genoegen nemen met een reserverol.

De 'er begon afgelopen donderdag tegen Wit-Rusland (4-0 overwinning) nog in de basis, maar is voor het duel met Duitsland gepasseerd ten faveure van Quincy Promes. Een tactische keuze, zo bevestigt Ronald Koeman.

"Het komt tactisch gezien beter uit. Allereerst heeft het te maken met het type speler. Daarnaast kan Duitsland verschillende systemen spelen. We kunnen dat met Quincy beter bespelen dan met Steven", laat de bondscoach van Oranje voorafgaand aan de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA weten voor de camera van de NOS.



Verder kent de opstelling van Oranje weinig verrassingen. Denzel Dumfries was na de wedstrijd tegen Wit-Rusland een twijfelgeval, maar de rechtsback is toch fit genoeg bevonden om te starten. Duitsland treedt op zijn beurt op papier met drie centrumverdedigers en twee wingbacks aan. "Het kan zo zijn dat ze met drie verdedigers spelen, maar we zijn ook voorbereid op een Duitsland met vier verdedigers. Het zal geen verrassing opleveren", verzekert Koeman.De oefenmeester stelt tot slot dat Oranje zondag wil domineren. "Maar je hebt altijd te maken met een tegenstander. Het is ook de vraag wat Duitsland zal doen: gaan ze hoog druk zetten, of zakken ze in?", vraagt hij zich hardop af. "Ik denk dat ze met drie verdedigers spelen, omdat ze achterin minder ruimte weg willen geven. We zullen aan de bal heel goed moeten zijn en onze ruimte moeten vinden."