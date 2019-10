Koeman legt uit: "Natuurlijk is het een forse streep door de rekening"

Nederland maakt zich zonder Memphis Depay op voor het duel met Wit-Rusland, in het kader van de EK-kwalificatie.

De aanvaller, die tegen Noord-Ierland nog tweemaal trefzeker was, kampt met bovenbeenklachten. Bondscoach Ronald Koeman riep geen vervanger op, waardoor de selectie voor het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland uit 22 spelers bestaat.

"Dat was een te groot risico", vertelde Koeman daags voor het duel met Wit-Rusland. "En hij is niet fit genoeg. Helaas. Het is natuurlijk een forse streep door de rekening. Aan de andere kant: we hebben gelukkig veel goede aanvallers die zich ontwikkelen. Maar het is duidelijk dat hij een speler is met een hoog rendement, maar dat hij ook belangrijk is met zijn spel. Dat soort spelers mis je altijd. Dat is logisch."

Koeman wilde niet kwijt hoe hij de absentie van Depay wil gaan oplossen. "Donyell Malen is één van de logische oplossingen", reageerde de bondscoach op de suggestie dat de aanvaller van de plek zou kunnen innemen. "Dat zou kunnen." Koeman riep geen vervanger op voor Depay. "Dat was niet nodig. Ook in verband met de korte termijn. We hadden al de beslissing genomen om een extra aanvaller te nemen in plaats van een extra middenvelder."

"We spelen in principe met drie aanvallers en we houden er drie achter de hand. Je mag er toch maar drie wisselen." Het baart Koeman geen zorgen dat zijn spelers wellicht niet honderd procent fris zijn. "De wedstrijd is morgen. Het is allemaal vrij logisch. Ze hebben donderdag een zware wedstrijd gespeeld. Je hebt een hersteldag. Je reist vandaag en je moet vroeg op. Je hebt te maken met tijdsverschil. Even lekker trainen en klaar zijn voor morgen. Ik geloof niet dat dat een probleem is."

De moeizame wedstrijd tegen Noord-Ierland moet vooral een les zijn, vindt Koeman. "Gemakzucht? Nee, dat was het niet. Het lag veel meer aan het baltempo, aan keuzes in het veld. Welke oplossing vind je als team? Die Noord-Ieren bespeelden ons heel goed, en Wit-Rusland, zal daar ongetwijfeld ook naar hebben gekeken. Het is aan ons om daar nu betere oplossingen voor te vinden in het veld."

"Het veld mag helemaal geen excuus zijn", gaf Koeman tot slot aan. Het traint vandaag op een bijveld, om de grasmat te sparen. "Het is oktober, dan zie je vaker dat de velden wat minder zijn. Natuurlijk hadden we liever op de best denkbare mat gespeeld, wij willen domineren, maar ik vond de kwaliteit eerlijk gezegd nog meevallen."