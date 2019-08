Koeman legt uit: "Hij is er niet bij omdat hij veel te weinig speelt"

Ronald Koeman maakte woensdag zijn voorselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland bekend.

De bondscoach heeft onder meer plek ingeruimd voor Joël Veltman en Donyell Malen. Voor Veltman is het voor het eerst in bijna twee jaar tijd dat hij weer geselecteerd is, terwijl Malen zelfs debuteert.

Negentienvoudig international Veltman vervangt zijn voormalige ploeggenoot Kenny Tete in de selectie: "Hij is zwaar geblesseerd geweest, goed teruggekomen, op meerdere posities inzetbaar, speelt op een hoog niveau, , bij . En Tete is er niet bij, omdat ik vind dat hij te weinig speelt. Hij is geblesseerd geweest en speelt veel te weinig om in aanmerking te komen. Dan kijk je naar andere opties, en dat is Veltman", legt de bondscoach uit via de officiële kanalen van de KNVB.



Malen heeft eveneens een goede indruk gemaakt op Koeman, die eerder al heeft aangegeven op zoek te zijn naar meer aanvallende opties: "Hij is goed bezig, vandaar dat hij nu bij de voorselectie van het zit. Vrijdag over een week wordt pas de definitieve selectie bekend, maar hij heeft het verdiend om op deze voorlopige lijst te staan."



Koeman werkt de afgelopen periode grotendeels met een vaste selectie en lijkt van plan om dit te blijven doen. De bondscoach geeft aan dat de deur altijd openstaat, maar dat spelers zich dan wel nadrukkelijk in de kijker moeten spelen. Malen heeft dit nu gedaan: "Bij een aantal anderen, waarover ook wel gesproken is, vind ik dat nog niet. De deur moet altijd open staan, want je moet ook gedeeltelijk doorselecteren", sluit hij af.



Volledige selectie Nederlands elftal:



Doel: Marco Bizot ( ), Jasper Cillessen ( ), Kenneth Vermeer ( ), Jeroen Zoet ( )



Verdediging: Patrick van Aanholt ( ), Nathan Aké ( ), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk ( ), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer ( ), Terrence Kongolo ( ), Matthijs de Ligt ( ), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij ( )



Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (FC ), Davy Pröpper ( ), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman ( ), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Aanval: Ryan Babel ( ), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Luuk de Jong ( ), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay ( ),, Quincy Promes (Ajax) en Wout Weghorst ( ).