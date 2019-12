Koeman leeft mee met Depay: "Absoluut een streep door de rekening"

Bondscoach Ronald Koeman noemt het 'een streep door de rekening' als Memphis Depay door een zware knieblessure het EK van komende zomer moet missen.

De aanvaller van raakte zondag geblesseerd en staat naar verwachting zes maanden aan de kant. De kans is groot dat de Oranje-international EURO 2020 moet laten schieten.

Behalve Depay raakte ook Donyell Malen zondag geblesseerd. De -spits staat enkele maanden buitenspel nadat hij tegen geblesseerd uitviel. Hoe Koeman het nieuws van Malen en Depay ervaren heeft? "Ja, slecht", reageert Koeman tegenover de NOS.

Lees beneden verder

Vooral van de kwetsuur van Depay baalt de keuzeheer enorm. "Het is bekend dat Memphis de laatste twee jaar een ongelooflijk rendement heeft en een heel belangrijke speler is, zeer zeker bij het ."

Depay scheurde zijn voorste kruisband en staat normaal gesproken zes tot negen maanden aan de kant. De aanvaller lijkt het EK nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet te hebben, maar Koeman lijkt er een hard hoofd in te hebben. "Voor een zware blessure staat normaal gesproken een bepaalde tijd."

"Met het EK van komende zomer zou dat eventueel een probleem kunnen zijn. Dat was absoluut een streep door de rekening. Ik weet hoe erg hij bezig was om bij het EK te zijn. Het is voor hem natuurlijk een geweldige klap."