Koeman laat viertal afvallen en maakt definitieve selectie bekend

Ronald Koeman heeft maandagavond zijn definitieve selectie voor het finaletoernooi van de Nations League bekendgemaakt.

De bondscoach komt niet met grote verrassingen. Kenneth Vermeer vervangt Jeroen Zoet, die is afgehaakt vanwege de geboorte van zijn kind. Oranje treedt op 6 juni aan tegen Engeland in de halve finale van het toernooi in Portugal.



Van de voorlopige selectie, die uit 28 spelers bestond, doet Koeman naast Zoet geen beroep op Steven Berghuis ( ), Terence Kongolo ( ), Pablo Rosario ( ) en Wout Weghorst ( ). Kenny Tete van kampt met een enkelblessure en kan er niet bij zijn in Portugal. Hans Hateboer, die zich zondag met Atalanta kwalificeerde voor de , is opgeroepen als vervanger.



Als Oranje zich op donderdag 6 juni in Guimarães weet te ontdoen van Engeland, dan gaat de ploeg van Koeman op zondag 9 juni in Porto strijden om de eindzege. De andere halve finale, die op 5 juni wordt afgewerkt in Porto, gaat tussen Zwitserland en Portugal. Mocht Oranje het onderspit delven, dan wacht in Guimarães een wedstrijd om de derde plaats



De volledige selectie:



Doel: Jasper Cillessen ( ), Marco Bizot ( ), Kenneth Vermeer (Feyenoord)



Verdediging: Patrick van Aanholt ( ), Nathan Ake (AFC ), Daley Blind ( ), Virgil van Dijk ( ), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer ( ), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij ( )



Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper ( ), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman ( ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Aanval: Ryan Babel ( ), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes ( )