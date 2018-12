Koeman krijgt volle laag na Instagram-post over Liverpool

Ronald Koeman was zaterdag getuige van de 5-1 zege van Liverpool op Arsenal en daar waren sommige fans van Everton niet zo blij mee.

Door de ruime overwinning van The Reds is Liverpool de trotse koploper in de Premier League, met een voorsprong van zeven punten op Manchester City. Koeman liet via Instagram merken dat hij op Anfield was en dat leverde hem de nodige negatieve reacties op.



De Oranje-bondscoach was van de zomer van 2016 tot oktober 2017 manager van the Toffees . De samenwerking tussen de trainer en de Engelse club werd gestopt na de 2-5 nederlaag tegen Arsenal, wat de zoveelste tegenslag van Everton dat seizoen was.

“"Een goede wedstrijd om te bekijken met mijn zoons op Anfield. Geweldige inzet en kwaliteit van Liverpool! Trots op Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum voor hun optredens tegen Arsenal"”, verwijst de bondscoach naar de prestaties van de Oranje-internationals tegen Arsenal. Het bericht van Koeman wordt niet door iedereen gewaardeerd.De trainer krijgt op social media de volle laag, waarbij krachttermen niet worden geschuwd. Koeman wordt eraan herinnerd dat hij een verleden heeft bij Everton en dat zijn dienstverband allesbehalve goed is verlopen. Sommige fans stellen dat hij een jaar na zijn ontslag wat meer rekening had moeten houden met de gevoelens van de supporters van