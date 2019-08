Koeman krijgt open sollicitatie: "Ik ben verbaasd dat ik niet word opgeroepen"

Erik Pieters sluit de deur voor een rentree bij Oranje niet.

De linksback van kwam tussen 2010 en 2014 tot achttien interlands, maar werd daarna niet meer opgeroepen. Pieters vindt dat hij goede seizoenen achter de rug heeft bij Stoke City en vindt het verrassend dat hij daar niet voor is beloond door de bondscoaches die Oranje de afgelopen jaren had.

De voormalig vleugelverdediger van onder meer debuteerde in augustus 2010 voor Oranje en deed mee in negen kwalificatieduels voor het EK 2012. Ook speelde hij negen vriendschappelijke interlands. In de aanloop naar het EK 2012 leek hij een basisspeler te worden op het toernooi, maar door een breuk in zijn middenvoetsbeentje kon hij niet meereizen naar de eindronde in Oekraïne en Polen. Pieters, inmiddels 31 jaar, denkt dat die blessure fataal was voor zijn interlandloopbaan.

"Mijn carrière is gestopt toen ik die blessure opliep. Toen kwam Jetro (Willems, red.) en nu heb je Van Aanholt en Blind. Het is toen stukgelopen", vertelt de verdediger, die deze zomer overstapte van Stoke City naar Burnley, in het online programma Bij Andy in de Auto met Andy van der Meyde. "Ik zal nooit bedanken voor Oranje, want ik weet gewoon dat ik nog steeds een goede speler ben en van waarde kan zijn. Alleen al met mijn ervaring."

Bondscoach Ronald Koeman en zijn voorgangers riepen Pieters niet meer op sinds september 2014. "Als de trainer zo'n beslissing maakt, dan is het aan mij om te laten zien dat ik wel bij het hoor. Ben ik verbaasd dat ik niet word opgeroepen? Ja", aldus de back.

"Ik heb vijf jaar Premier League gespeeld, op goed niveau. Ik heb het echt goed gedaan bij Stoke City. We zijn drie seizoenen op rij negende geworden. Ik ben er dus wel verbaasd over, maar uiteindelijk breekt het je niet. Je leert ervan en gaat weer lekker door." Koeman maakt volgende week zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatieduels van Oranje met Duitsland (6 september) en Estland (9 september).