Koeman is absoluut niet blij en berispt Berghuis wederom

Ronald Koeman heeft met een iets andere voorhoede te maken bij Oranje dan gebruikelijk.

Mede door blessureleed van Steven Bergwijn en Donyell Malen zijn Calvin Stengs en Myron Boadu voor het eerst opgeroepen. Ook Steven Berghuis is van de partij, maar Ronald Koeman erkent dat de aanvaller van moet gaan opletten.

Afgelopen zondag deelde Berghuis in de slotfase van de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen een por uit aan doelman Etienne Vaessen. Het incident staat niet op zichzelf, want Berghuis is vaker betrokken bij akkefietjes, weet Koeman. "Of ik hem erop aangesproken heb? Ja, natuurlijk", zegt Koeman dinsdagmiddag op de persconferentie.

"Ik heb hem gezegd dat het niet slim is. Nee, het is het niet de eerste keer. En hopelijk is het de laatste keer. Je kunt het uitvergroten, maar dat tikkie is niet verstandig. Wat ik van het interview vond na afloop? Zullen we daar over stoppen? Wout Weghorst is er wel bij deze keer, hè. Want ik kreeg altijd de vraag waarom hij er niet bij was", grapt Koeman, die dus ook Boadu en Stengs bij Oranje heeft gehaald.

"Boadu is er wel aan toe. Ik zei eerder dat het misschien te vroeg was voor hem. Maar Malen en Memphis vielen weg. En Bergwijn. Dan kijk je verder", aldus Koeman, geciteerd door het Algemeen Dagblad .

"Het is snel gegaan met die jongens. Aan de andere kant kennen ze veel jongens vanuit jeugdteams. Ze kwamen vrolijk binnen, met een lach op hun gezicht. Dat moeten ze zo houden."