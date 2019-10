Koeman: "In zijn beste tijd was hij redelijk vergelijkbaar met Frenkie de Jong"

Alexander Hleb zat op 21 maart nog op de bank tijdens de wedstrijd tegen het Nederlands elftal in De Kuip (4-0 nederlaag).

Zondagavond in Minsk is hij er echter niet bij. De 38-jarige veteraan van Wit-Rusland behoort deze interlandperiode niet tot de selectie van bondscoach Mikhail Markhel. Desondanks gaat het zaterdagavond op de persconferentie nog even over de aanvallende middenvelder, die tegenwoordig uitkomt voor het Wit-Russische Isloch Minsk Raion.

Frenkie de Jong wordt door de Wit-Russische pers gevraagd naar zijn kennis over het land. "De bekendste speler is Alexander Hleb. Ik weet niet heel veel van de geschiedenis van het land, maar Hleb is het meest beroemd", beaamt de middenvelder van Oranje. Ronald Koeman krijgt van De Telegraaf de vraag of de ex-speler van en De Jong vergelijkbaar zijn met elkaar en antwoordt bevestigend. "In zijn beste tijd volgens mij wel redelijk. Het verschil is dat Frenkie een middenvelder is, en Hleb veel meer een buitenspeler en aanvaller. Maar Hleb was wel iemand met een dribbel, met snelheid en een groot technisch vermogen."

Lees beneden verder

De Jong heeft zondagavond naar alle waarschijnlijkheid een basisplaats. Het is echter nog de vraag naast wie hij zal staan op het middenveld. In het eerste duel met Wit-Rusland koos Koeman voor Georginio Wijnaldum, Marten de Roon en De Jong. In de rust werd De Roon gewisseld voor Pröpper en daarna liep het beter bij Oranje. Donderdagavond, in het moeizame duel met Noord-Ierland (3-1 zege), vormden dezelfde drie spelers het middenveld in de basisploeg van Oranje. Na de rust maakte De Roon plaats voor Donny van de Beek.

"Het zou kunnen dat ik iets ga veranderen, maar ik wacht eerst de training van later vandaag even af", reageert Koeman op vragen over zijn middenveld. "We kijken altijd waar we de tegenstander pijn kunnen doen. Dat hangt niet alleen af van met één of twee controleurs spelen."

"Ik weet dat we in de thuiswedstrijd met De Roon begonnen en dat het na rust met Pröpper beter ging lopen, maar ook met twee controleurs moeten we oplossingen kunnen vinden."