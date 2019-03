Koeman: "Ik sprak al met hem voordat de Marokkaanse bond dat deed"

Ronald Koeman hoopt dat Mohammed Ihattaren voor Oranje zal kiezen, zo bekende hij in de aanloop naar de komende EK-kwalificatieduels.

Oranje speelt donderdag tegen Wit-Rusland en zondag komt Duitsland op bezoek. Ihattaren breekt dit seizoen door bij en ook in Zeist is de naam van de jongeling al gevallen. De middenvelder moet echter nog kiezen of hij interlands wil spelen voor Nederland of Marokko.



De Marokkaanse voetbalbond zocht vorige week al contact met de PSV'er, maar ook Koeman sprak met Ihattaren. "Ik heb al met Ihattaren gesproken, nog voordat de Marokkaanse bond dat deed", tekende het Algemeen Dagblad tijdens een persconferentie op uit de mond van de bondscoach. "Hij was met Oranje Onder-19 in Zeist en toen hebben we een gesprek gehad. Hij moet uiteindelijk zelf beslissen, samen met zijn omgeving. We hebben laten merken dat we hem een groot talent vinden, maar het heeft geen zin om druk te gaan uitoefenen."



Koeman: "Ik heb tegen de trainers gezegd dat ik niemand ga sparen"



Een verrassende naam in de selectie van Koeman is die van Steven Berghuis. De rechtsbuiten kent een lastig seizoen bij , maar de bondscoach verwacht dat hij wat toe kan voegen aan Oranje. "Berghuis is iemand met een actie en met veel kwaliteiten aan de bal. Steven weet echter ook hoe ik over hem denk op het gebied van andere aspecten, waaronder discipline. Hij krijgt veel kaarten en sommige overtredingen die hij maakt, passen niet in het voetbal."



Oranje gaat zich voorbereiden op de interlands met Wit-Rusland en Duitsland. De laatste keer dat de ploeg samenkwam, is alweer vier maanden geleden. Koeman vindt dat niet optimaal, maar hij zag frisse spelers aankomen in Zeist. "De spelers waren blij om hier te zijn, dat zag je gelijk. Het gevoel is na de afgelopen interlands ook goed, al gaat het nu pas echt gebeuren. We moeten ons zien te kwalificeren voor het EK."