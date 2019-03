Koeman: "Ik snap dat het raar is, omdat hij bij de voorselectie zat"

Oranje begon donderdag met een 4-0 zege op Wit-Rusland aan de EK-kwalificatiereeks, maar de ploeg kwam niet helemaal ongeschonden uit de strijd.

Denzel Dumfries moest zich namelijk met klachten laten wisselen en zijn vervanger Kenny Tete liep vervolgens binnen een minuut een blessure op. Ook hij kon niet verder.



Bondscoach Ronald Koeman besloot vrijdag om Hans Hateboer op te roepen als vervanger van de geblesseerde Tete, terwijl de verdediger van Atalanta eerder geen deel uitmaakte van de voorselectie. Dit gold wel voor Daryl Janmaat: "Ik snap dat het raar is, omdat Daryl bij de voorselectie zat en Hans niet", tekende Voetbal International zaterdag op tijdens een persmoment.



"We hebben beide jongens gesproken en een keuze gemaakt. Janmaat was niet helemaal fit." Hateboer is bij de selectie gehaald om een extra optie te geven voor de rechtsbackpositie. De donderdag uitgevallen Dumfries lijkt zondag echter gewoon aan de aftrap te kunnen verschijnen tijdens het duel met Duitsland: "Hij heeft getraind en alles kunnen doen. Als er geen rare dingen gebeuren, kan hij spelen. Stefan de Vrij heeft last van zijn lies en schaambeen, hij is niet 100 procent."



Oranje speelde vorig jaar in het kader van de twee keer tegen Die Mannschaft en de equipe van Joachim Löw lijkt daarom weinig geheimen te kennen voor Koeman en zijn staf. De bondscoach ziet dit echter niet helemaal zo: "We weten nog niet hoe Duitsland speelt. Ze wisselen vrij veel van systeem. Woensdag speelden ze met de punt naar voren, tegen ons in Amsterdam met de punt naar achteren, in Gelsenkirchen met vijf verdedigers."