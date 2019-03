Koeman: "Ik heb gezegd dat ik niemand ga sparen"

Het Nederlands elftal speelt de komende ruime week twee EK-kwalificatieduels en die komen op een druk moment in het seizoen.

is bijvoorbeeld nog volop in de race voor de landstitel en staat ook in de kwartfinales van de . Bondscoach Ronald Koeman laat maandagmiddag echter tijdens een persconferentie weten hier geen rekening mee te zullen houden.



"Ik heb met meerdere trainers gesproken, maar alleen om aan te geven wie er geselecteerd zouden worden. Ik heb met Ten Hag gesproken over bijvoorbeeld Frenkie de Jong, maar ik heb ook tegen alle trainers gezegd dat het gaat om EK-kwalificatie en niet om een oefenwedstrijd. Dus ik ga spelers niet sparen", tekende Voetbal International op. De Jong kampte onlangs nog met lichte klachten, maar kwam zondag wel gewoon in actie tegen .



Doelman Jasper Cillessen was daarnaast eerder een twijfelgeval. De doelman van is echter weer op tijd fit om onder de lat plaats te nemen: "Ik heb me om Cillessen wel even zorgen gemaakt toen hij geblesseerd raakte. Het ging toen om vier tot vijf weken, dus het zou krap worden. Maar gelukkig is het voortvarend gelopen en heeft hij inmiddels alweer een wedstrijd in de benen."



De bondscoach kan zodoende over een zo goed als fitte selectie beschikken, al weet hij nog niet helemaal zeker of alle geselecteerde internationals ook daadwerkelijk in actie kunnen komen: "We zullen niemand opstellen die niet fit is. We gaan geen risico's nemen dat spelers geblesseerd terugkeren bij hun clubs, maar pijntjes horen bij het voetbal. Trainers weten dat we niemand dusdanig zullen belasten dat het schadelijk is. Als de spelers op de training aantonen te kunnen spelen, stellen wij ze op."