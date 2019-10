Koeman: "Ik ben niet diegene die investeert en bepaal niet hoe het verder moet"

Oud-voetballers Dirk Kuyt, Dennis Bergkamp en Henrik Larsson zouden volgens The Athletic van plan zijn om Wycombe Wanderers over te nemen.

Ronald Koeman zou daarbij achter de schermen als adviseur moeten dienen. De bondscoach van het erkent dat hij is gevraagd voor het adviseurschap bij de club uit de League One, maar Koeman benadrukt tevens dat zijn werkzaamheden bij Oranje voorrang krijgen.

"Ik weet niet hoe dichtbij dat is. Ik ben op de achtergrond als adviseur gevraagd. Wanneer zij dat willen, ben ik daar bruikbaar voor", stelt Koeman woensdagmiddag op een persconferentie voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Noord-Ierland van donderdagavond. "Ik ben niet diegene die investeert en bepaal ook niet hoe het verder moet gaan. Mijn zaakwaarnemer is Rob Jansen en hij heeft een droom: een club kopen. Daar zijn ze mee bezig. Ik ben er niet echt mee betrokken."

"Dat wilde ik niet, want ik ben er wel voor gevraagd", vervolgt Koeman zijn uitleg over de link met Wycombe. "Gezien mijn positie, wil ik dat niet. Als ze een keer advies willen en denken dat ik goed advies kan geven, hoor ik het wel. Verder ben ik niet de aangewezen persoon om het daar verder over te hebben."

Volgens het Algemeen Dagblad is de groep supporters die Wycombe in handen heeft van plan om de club te verkopen aan de Amerikaanse zakenman Rob Couhig. Dinsdag wordt per stemming een definitief besluit genomen over de volgende eigenaar van the Chairboys .

Koeman en Jansen hebben echter nog twee Engelse clubs op het oog, al is het vooralsnog niet duidelijk om welke clubs het gaat.